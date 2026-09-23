影／民調微幅領先李四川 蘇巧慧：希望大家給我們機會

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與參選新北市議員的吳秉叡、林秉宥、翁震州、陳岱吟、吳奕萱舉行新莊聯合競選記者會，隨後前往宏泰市場掃街。針對震傳媒最新民調顯示，她以38.2%支持度、領先國民黨新北市長參選人李四川37.1%，蘇巧慧表示「希望大家給我們機會」。

震傳媒今天公布新北市長參選人最新民調，蘇巧慧以38.2%支持度領先李四川的37.1%，雙方差距1.1個百分點。蘇巧慧表示「非常感謝」，從最近的民調趨勢可以看出，越來越多市民朋友支持、認同她，希望新北市更升級。她表示，團隊會持續以正面、陽光的態度進行選戰，向更多市民報告政見、願景及對新北市的想像，「我們會繼續努力，希望大家給我們機會。」

蘇巧慧也預告，10月9日將與台北市長沈伯洋同框。她表示，兩人既競爭又合作，都是希望自己的城市更好。她說，自己的目標是讓新北市成為「全台灣安居樂業的首選」，也是「外國人一生一定要到的城市」，這是她的夢想與企圖。

除了選戰行程，蘇巧慧也分享日前探班唐美雲歌仔戲團的經驗。她跟著國寶級歌仔戲演員唐美雲練習水袖身段，笑稱「真的好難」，是自己錄過最難的一集，也讓她深刻體會「台上一分鐘，台下十年功」。蘇巧慧表示，每一位能登台演出的工作人員都非常了不起，唐美雲歌仔戲團將於9月27日參與「三重中秋戲曲之夜」演出，她也邀請民眾趁中秋連假一起看戲。

民進黨桃園市黨部主任委員張火爐（前排右四）上午特別贈送民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左四）一大籃包子與粽子，取其「包中」喻意，預祝高票當選。記者蘇健忠／攝影