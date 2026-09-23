影／民眾黨兩成選票願投蘇巧慧 ？李四川：藍白合在新北市絕對沒問題

國民黨新北市長參選人李四川上午前往板橋龍興市場掃街拜票，針對《震傳媒》公布最新新北市長民調結果，民進黨參選人蘇巧慧支持度38.2%微幅領先國民黨李四川的37.1%，差距1.1%，李四川對此表示，民調會參考，他自己也會勤走新北市29區努力尋求選民支持。

李四川上午十點到達板橋龍興市場，受到支持者的熱烈歡迎，許多攤商特別送上蒜頭和大蔥，高呼「凍蒜」口號，祝他高票當選，李四川也一一和店家、攤販以及路過的民眾握手致意，請託拜票尋求支持。

針對一份新北市長最新民調指出，民進黨參選人蘇巧慧微幅領先，內容更提及民眾黨的支持者有兩成願意把票投給對手蘇巧慧，李四川受訪時表示，他之前有講過，藍白合在新北市，不管是選前選後絕對沒有問題，至於民調部份，他都會把它作為參考，而他自己更會勤走新北市的29個區來尋求市民的支持。

國民黨新北市長參選人李四川（右二）上午前往板橋龍興市場掃街拜票，支持者送上蒜頭和大葱，高呼「凍蒜」口號，祝他高票當選。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）上午前往板橋龍興市場掃街拜票，一一和店家、攤販以及路過的民眾握手致意。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）上午前往板橋龍興市場掃街拜票，受到支持者的熱烈歡迎。記者杜建重／攝影