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魏平政談謝典霖遭押恐侵害參政權 鄭汝芬是否續輔選「尊重她」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上廣播節目，談及彰化縣議長謝典霖涉賄選遭羈押一案，他表示，案件後續影響效應大，讓參選人無所適從。圖／翻攝網路
國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上廣播節目，談及彰化縣議長謝典霖涉賄選遭羈押一案，他表示，案件後續影響效應大，讓參選人無所適從。圖／翻攝網路

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天上廣播節目，談及彰化縣議長謝典霖賄選遭羈押一案，他表示，案件後續影響效應大，近期參加縣內中秋活動，許多參選人原本要贊助的獎品選擇收回，連競選總部成立是否準備餐食也不確定，參選人認為目前查賄標準不一，擔心誤觸法網，對如何拿捏無所適從。

2026九合一選舉

彰化縣議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選，謝典霖及父親謝新隆遭羈押禁見，母親、前立委鄭汝芬則以100萬元交保。由於謝家力挺魏平政參選彰化縣長，鄭汝芬並擔任顧問團團長，後續是否持續投入輔選也受到關注。

魏平政表示，司法是人民最後一道防線，但司法所採取的程序與行為也要經得起檢驗。他指出，這場溪湖民眾餐會並沒有明確對價關係，且謝典霖也是議員參選人，若遭羈押兩個月，將嚴重侵害他的參政權，若最終判他無罪，影響更難以彌補。魏平政也認為，檢方一次聲請羈押謝家重要的3人，情況較為少見，此案在時機與手段上都有許多令人不解之處。

至於鄭汝芬接下來是否會持續輔選，魏平政表示會尊重她，「畢竟遇到那麼大的事情，要先讓她恢復平靜」，相信很快她就會歸隊。

談到此案帶來的政治效應，魏平政表示，不知道是否有政治力介入，但確實在一定程度上凝聚了不滿的共識。他說，近期與選民握手時，有7、8成對他展現支持，與過往相比提升不少。

魏平政也表示，目前政策白皮書已完成，新北市副市長劉和然擔任政策小組召集人，將協助背書宣傳，國民黨智庫也將安排學者專家說明政策；而彰化縣長王惠美將縣政做好，就是對他最好的後盾。

針對人口外流問題，魏平政表示，未來將持續爭取台積電到彰化；面對高齡化與少子化問題，除有65歲以上免健保費政見，也將把0至6歲兒童免健保費納入規劃。

謝典霖 魏平政 賄選 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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