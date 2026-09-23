快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣長參選人拚教育政見 吳秀華、陳瑩聚焦營養午餐與偏鄉教育

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人陳瑩提出多元族群、縮短城鄉差距及支持基層教師等教育政策，並主張提升學校營養午餐品質。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人陳瑩提出多元族群、縮短城鄉差距及支持基層教師等教育政策，並主張提升學校營養午餐品質。圖／陳瑩辦公室提供

教師節前夕，台東縣長選戰兩名參選人陸續提出教育政見，國民黨參選人吳秀華響應「學校午餐升級承諾行動」，提出提高在地食材比例、增加有機及友善食材等政策；民進黨參選人陳瑩則提出「多元族群共好、縮短城鄉差距、支持基層教師」三大教育方向，兩人均將營養午餐偏鄉教育列為政策重點。

2026九合一選舉

吳秀華表示，孩子每天吃進肚子裡的東西也是教育的一部分，未來將提高學校午餐採購在地食材比例，讓台東稻米、蔬果及成功、富岡等地漁產品更多進入校園餐桌，並逐步增加有機及友善食材供餐頻次，強化食材來源及供餐資訊公開。

在教育政策上，吳秀華提出「優質文教、AI教育、學習共好」，包括英語向下延伸至幼兒教育、建構AI智慧教育示範縣、落實數位教育平權及深化閱讀城市計畫；偏鄉師資則提出「招募、留任、培育」三軌方案，並主張深化技職教育與企業合作，建立產學及就業銜接機制。

陳瑩則提出三大教育主軸，主張結合台東山海及多元族群文化，推動跨縣市、跨城鄉、跨族群遊學交流，深化原住民族教育、母語及實驗教育；在縮短城鄉差距方面，主張善用AI協助學生學習，並補助教師AI工具及進修費用，同時增加民間團體課後陪伴及課輔計畫補助。

針對基層教師，陳瑩提出盤點及改善偏鄉教職員宿舍，補助初任教師搬家、租屋費用，並對服務偏鄉滿3年的教師提供獎勵；行政方面則主張推動行政專業化、跨校共聘行政人員及AI行政平台，減少教師行政負擔。

營養午餐部分，陳瑩也主張增加台東在地農產品使用，搭配食農教育，並支持提高有機及友善食材供餐頻次、增加營養師人數及公開午餐資訊，另主張推動學校午餐及飲食教育條例，建立全國一致的午餐制度。

目前台東縣公立國中小已實施免費營養午餐，今年9月起並提高供餐規格，每週增加完整雞腿排、豬排或魚片等主菜及附餐供應，縣長參選人則在既有政策基礎上，提出各自的教育政策方向。

國民黨台東縣長參選人吳秀華提出教育政見，主張提高學校午餐在地食材比例，並從AI教育、偏鄉師資及技職教育等面向強化教育政策。圖／吳秀華辦公室提供
國民黨台東縣長參選人吳秀華提出教育政見，主張提高學校午餐在地食材比例，並從AI教育、偏鄉師資及技職教育等面向強化教育政策。圖／吳秀華辦公室提供

偏鄉教育 陳瑩 營養午餐 2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民團促學校午餐升級 已獲11名地方首長參選人簽署

竹北教育戰開打！吳旭智端「全齡教育網」搶攻年輕家庭

新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

相關新聞

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝 地方哀悼 2天前最後貼文曝光

民進黨花蓮縣新城鄉代參選人邱鳳英昨晚參加地方活動行程中突然倒地昏迷，送醫急救無效，今晨在家人陪伴下拔管。邱鳳英首度參選，勤跑地方，2天前臉書最後一篇貼文還在感謝鄉親及長輩幫他拉票，如今猝逝，同袍及戰友都相當不捨。

民進黨全黨總動員到處抵制、出征 蔣萬安：感覺像又回到大罷免

年底選戰倒數67天，民調出現不同解讀，台北市長蔣萬安上午受訪指出，這一次的選舉，民進黨全黨總動員，而且到處抵制、出征，讓大家感覺好像又回到大罷免的時候。

最新民調近2成小草棄川投蘇 李四川：新北藍白合絕對沒問題

《震傳媒》今發布2026新北市長民調，民進黨候選人蘇巧慧以38.2％支持度小幅領先國民黨候選人李四川的37.1％，且竹北藍白合破局後，有近2成民眾黨支持者願投給蘇巧慧。李四川今回應，藍白合在新北市不管是選前或選後絕對沒問題，所有民調他都會參考，將持續勤走新北市29區，尋求市民支持。

台東縣長參選人拚教育政見 吳秀華、陳瑩聚焦營養午餐與偏鄉教育

教師節前夕，台東縣長選戰兩名參選人陸續提出教育政見，國民黨參選人吳秀華響應「學校午餐升級承諾行動」，提出提高在地食材比例、增加有機及友善食材等政策；民進黨參選人陳瑩則提出「多元族群共好、縮短城鄉差距、支持基層教師」三大教育方向，兩人均將營養午餐及偏鄉教育列為政策重點。

以「女力」發言人系統力抗「洋流」？蔣萬安：不實謠言本應說明澄清

選戰升溫，媒體報導，蔣萬安陣營為降低選戰仇恨值，研考會主委殷瑋退居二線，改由女力為主的市府發言人系統，同時也逐步強化陸戰部署，力抗「洋流」。蔣萬安上午受訪指出，不實謠言、批評、指控，市府團隊本應立刻說明跟澄清。

新莊聯合競選誓師推聯合配票拚全壘打 蘇巧慧預告10月9日合體沈伯洋

最新民調顯示沈伯洋支持度僅差台北市長蔣萬安1.2個百分點，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問及時表示，自己與沈伯洋既競爭又合作，但相同的是都希望自己的城市能夠更好，蘇巧慧並預告沈伯洋將出席10月9日北新莊聯合競選總部成立大會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。