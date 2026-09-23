台東縣長參選人拚教育政見 吳秀華、陳瑩聚焦營養午餐與偏鄉教育

教師節前夕，台東縣長選戰兩名參選人陸續提出教育政見，國民黨參選人吳秀華響應「學校午餐升級承諾行動」，提出提高在地食材比例、增加有機及友善食材等政策；民進黨參選人陳瑩則提出「多元族群共好、縮短城鄉差距、支持基層教師」三大教育方向，兩人均將營養午餐及偏鄉教育列為政策重點。

吳秀華表示，孩子每天吃進肚子裡的東西也是教育的一部分，未來將提高學校午餐採購在地食材比例，讓台東稻米、蔬果及成功、富岡等地漁產品更多進入校園餐桌，並逐步增加有機及友善食材供餐頻次，強化食材來源及供餐資訊公開。

在教育政策上，吳秀華提出「優質文教、AI教育、學習共好」，包括英語向下延伸至幼兒教育、建構AI智慧教育示範縣、落實數位教育平權及深化閱讀城市計畫；偏鄉師資則提出「招募、留任、培育」三軌方案，並主張深化技職教育與企業合作，建立產學及就業銜接機制。

陳瑩則提出三大教育主軸，主張結合台東山海及多元族群文化，推動跨縣市、跨城鄉、跨族群遊學交流，深化原住民族教育、母語及實驗教育；在縮短城鄉差距方面，主張善用AI協助學生學習，並補助教師AI工具及進修費用，同時增加民間團體課後陪伴及課輔計畫補助。

針對基層教師，陳瑩提出盤點及改善偏鄉教職員宿舍，補助初任教師搬家、租屋費用，並對服務偏鄉滿3年的教師提供獎勵；行政方面則主張推動行政專業化、跨校共聘行政人員及AI行政平台，減少教師行政負擔。

營養午餐部分，陳瑩也主張增加台東在地農產品使用，搭配食農教育，並支持提高有機及友善食材供餐頻次、增加營養師人數及公開午餐資訊，另主張推動學校午餐及飲食教育條例，建立全國一致的午餐制度。

目前台東縣公立國中小已實施免費營養午餐，今年9月起並提高供餐規格，每週增加完整雞腿排、豬排或魚片等主菜及附餐供應，縣長參選人則在既有政策基礎上，提出各自的教育政策方向。