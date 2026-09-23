對抗「洋流」 國民黨凌濤促黨中央「挺善良」

2026地方選舉，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日南北奔波，民眾簇擁掀起「洋流」。國民黨桃園市議員凌濤今呼籲黨中央若要抵抗「洋流」，應參考同黨桃園市長張善政競選標語，推「台灣前進，繼續挺善良」，張善政也該承擔更大責任，將「善流」外擴到其他縣市。

凌濤今天上午在議會市政總質詢細數張善政任內推行新政，肯定張與市府團隊效率，也力挺張善政連任。他表示，張善政今年競選標語「桃園前進，繼續挺善良」，「桃園前進」隱含跟民眾黨合作的理念，大家期待桃園成為「藍白合示範區」。面對比「新潮流」更險惡的「新洋流」到處肆虐、青鳥出征，唯有張善政標語及理念能抵擋惡潮。

凌濤也呼籲國民黨中央，如果要抵擋「新洋流」青鳥惡潮，應採用張善政的競選標語，以「台灣前進，繼續挺善良」為主軸，張善政也該承擔更大責任，將桃園穩健施政的態度與選戰主旋律，外擴到全台灣更多的縣市，形成全台灣的「善流」。

國民黨桃園市議員凌濤今在議會總質詢力挺市長張善政連任，同時呼籲黨中央對抗綠營「洋流」應採用張善政競選主軸。記者陳俊智／攝影