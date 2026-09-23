以「女力」發言人系統力抗「洋流」？蔣萬安：不實謠言本應說明澄清

選戰升溫，媒體報導，蔣萬安陣營為降低選戰仇恨值，研考會主委殷瑋退居二線，改由女力為主的市府發言人系統，同時也逐步強化陸戰部署，力抗「洋流」。蔣萬安上午受訪指出，不實謠言、批評、指控，市府團隊本應立刻說明跟澄清。

根據鏡週刊昨報導，過去市府面對外界指控，經常是由研考會主委殷瑋親上火線澄清。不過近日民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢上漲，讓蔣萬安陣營開始感受到壓力，開始將空戰列為首要工作，改由女力為主的市府發言人系統，同時也逐步強化陸戰部署，力抗「洋流」。

蔣萬安上午出席台北文化小旅行梵谷篇活動受訪，針對由市府的發言人組成女力的闢謠小隊，蔣萬安說，其實選戰進入白熱化，會有各種不實的謠言跟批評，甚至指控，市府團隊本來就應該要立刻地做說明跟澄清，本來就是如此。

另外，國民黨北市議員李明賢指出，因綠營支持者的表態率是明顯拉高，但是反而在藍營支持者部分還沒有起來，那基層藍擔憂。對此，蔣萬安說，他一直以來就是戒慎恐懼，而且會加倍努力。