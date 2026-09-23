新莊聯合競選誓師推聯合配票拚全壘打 蘇巧慧預告10月9日合體沈伯洋

最新民調顯示沈伯洋支持度僅差台北市長蔣萬安1.2個百分點，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問及時表示，自己與沈伯洋既競爭又合作，但相同的是都希望自己的城市能夠更好，蘇巧慧並預告沈伯洋將出席10月9日北新莊聯合競選總部成立大會。

蘇巧慧今天上午與民進黨立法委員吳秉叡、新北市議員翁震州、林秉宥及新北市議員參選人吳奕萱、陳岱吟，在新莊區中港大排廣場舉行聯合競選誓師大會。蘇巧慧表示，從最近的民調趨勢可以看出，有越來越多的市民朋友支持我們、認同我們，也希望新北市可以更升級，希望更多的新北隊可以在這個崗位上面為整個新北市來服務。我們會繼續保持正面、陽光的態度進行這場選戰，在最後這66天跟大家說明新莊怎麼樣還可以更好，以及政見願景。

媒體詢問關於最新民調台北市長參選人沈伯洋民調僅差蔣萬安1.2百分點，且現在沈伯洋的旋風也起來，是否會跟沈伯洋合體？蘇巧慧表示，自己跟伯洋不但是立法院的戰友也是很好的朋友，現在又分別在台北市和新北市為了城市的將來在努力，會繼續共同合作。但是合作當中又有競爭，相同的是都希望自己的城市能夠更好，能夠被更多人認同、喜愛。蘇巧慧說，新北市是一座4百萬人的大城市，希望能成為全台灣安居樂業的首選、外國人一生一定要去一次的城市，這是她的夢想與企圖。

蘇巧慧指出，與沈伯洋在政見相同的部分可以互相搭配、互相串聯，但是也有各自不同的特色與各自競爭，未來一定會有更多的同框機會，蘇巧慧並預告，10月9日北新莊聯合競選總部成立時，沈伯洋也會來參加，大家也可以看到兩人再一次同框，對各自的城市提出願景，一起為城市加油。

負責操盤新莊區選戰的立委吳秉叡表示，新莊區4名議員參選人將以抽籤號碼的先後分成春夏秋冬，呼籲新莊區市民能夠把票平均配給4位議員，讓他們可以全壘打。

民進黨多位縣市黨部主委北上為蘇巧慧加油。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧幫支持者簽名。記者黃子騰／攝影