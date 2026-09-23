最新民調近2成小草棄川投蘇 李四川：新北藍白合絕對沒問題

《震傳媒》今發布2026新北市長民調，民進黨候選人蘇巧慧以38.2％支持度小幅領先國民黨候選人李四川的37.1％，且竹北藍白合破局後，有近2成民眾黨支持者願投給蘇巧慧。李四川今回應，藍白合在新北市不管是選前或選後絕對沒問題，所有民調他都會參考，將持續勤走新北市29區，尋求市民支持。

針對媒體詢問昨天信民協會民調指，沈伯洋只落後蔣萬安1.2%，另外也有人說這份民調背後的出資者是當初大罷免的曹興誠，對此，李四川表示，他想民調自在人心，台北市的市民絕對自有公斷。

李四川今早走訪板橋龍興市場掃街拜票，沿途許多攤商爭相與他握手合照，他也來者不拒，展現十足親和力。

隨著選戰逼近，李四川近日也將舉辦大型造勢活動，屆時立法院長韓國瑜也會替李站台，李四川今表示，韓院長對他很關心，只要他有需求，韓院長一定會來幫他站台，大家拭目以待。