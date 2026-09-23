聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨全黨總動員到處抵制、出征 蔣萬安：感覺像又回到大罷免
年底選戰倒數67天，民調出現不同解讀，台北市長蔣萬安上午受訪指出，這一次的選舉，民進黨全黨總動員，而且到處抵制、出征，讓大家感覺好像又回到大罷免的時候。
信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋昨接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。
對於民調上有不同的解讀，蔣萬安上午出席台北文化小旅行「梵谷篇」活動受訪指出，這一次的選舉民進黨全黨總動員，而且到處的抵制、到處的出征，讓大家感覺好像又回到大罷免的時候。
他說，但對他來講，就是一直以來戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。所以一樣持續地在基層和所有的市民站在一起。不管是日前到南港，我們見證生技隧道的完工，帶來更便利交通、解決塞車的問題；後來到中正區去見證富有歷史意義的川端橋修復的完工；昨天到萬華、到艋舺去見證包括市場的活絡以及整個街區改造的成果。
蔣萬安說，今天來到士林區，一起讓藝術走進街區、走進巷弄，所以也希望和所有的支持者以及市民朋友能夠共同努力，持續推動各項的市政，讓這幾年台北的進步持續地往前邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。