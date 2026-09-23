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酸蘇巧慧嘴巴講的比較多 李四川：捷運補助短少請讓市民看她的協調力
選戰倒數66天，新北市長選舉備受外界關注，國民黨參選人李四川日前接受專訪提及對手蘇巧慧用嘴巴講的比較多，今李四川受訪表示，這是主持人問他與蘇巧慧不同的地方，中央對新北捷運補助短少54.1億，就請蘇巧慧讓新北市民看到她的協調能力。
李四川近日頻在板橋掃街，今早前往板橋龍興市場拜票，他表示，自己家住板橋，走市場也是他以前的平常生活，周末假日更常陪著太太買菜，現在持續走遍所有29區，尋求所有市民支持。
針對蘇巧慧遭李四川指用嘴巴講得比較多一事，蘇巧慧表示當市長不是只有執行力，還有協調整合的能力。李四川今解釋，他也贊成蘇講的話，市長應要有執行力，還要有協調力，但我們新北市捷運現在缺少了54.1億中央補助，也沒有看到對方的協調力，中央交通部如果已講得這麼清楚「一毛錢都不會少」，如果以蘇說的協調力，照道理中央應要馬上給新北應有的補助，也應該讓新北市民看到蘇巧慧的協調力。
李四川昨在演講時也提到自己是苦過來的人，不會忘記他人苦，今媒體詢問是否成長背景和對手蘇巧慧有差別？李四川回應，他的成長過程不是要拿來跟別人比較，他爸爸是一個捕魚人，家裡就是一個普通的家庭，他當公務人員也從基層做起，爸爸也告訴他做人要老實，做事情要認真，他就是秉持這種觀念來為所有市民服務。
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