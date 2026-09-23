民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

民進黨花蓮縣新城鄉代參選人邱鳳英昨晚參加地方活動行程中突然倒地昏迷，送醫急救無效，今晨在家人陪伴下拔管。邱鳳英首度參選，勤跑地方，2天前臉書最後一篇貼文還在感謝鄉親及長輩幫他拉票，如今猝逝，同袍及戰友都相當不捨。

「鳳英姐今天早上去當天使了」綠營縣議員胡仁順今早在臉書發文表示，與邱鳳英在民主路上一同前行，卻未能一起走到最後，失去一位努力的戰友，他和團隊都非常悲傷；同黨縣議員張美慧也轉發貼文，寫下「悲傷不捨。願上天撫慰親族。」民進黨花蓮縣黨部、無黨籍縣長參選人魏嘉賢等都紛紛在臉書發文哀悼。

54歲的邱鳳英從桃園移居花蓮新城鄉10多年，獲得民進黨提名首度投身選舉，臉書最後一次發文是2天前，她寫下，感謝熱情鄉親積極幫她拉票，趁著假日帶她去認識親友同學，還順便開了同學會，說說笑笑，互相吐糟的歡樂氣氛，真羨慕他們還保有這樣難得的情誼。

她也提到，新城村中秋晚會拜票時，長輩先進們，握著她的手對她說「我們是一樣的」，帶著她去握手、拉票，讓她非常感動。

胡仁順今天表示，邱鳳英熱愛台灣這片土地、熱愛民主自由，花蓮是民進黨艱困選區，鳳英姐過去總是站在第二線協助，這次跳到第一線，首次投入選舉，他與鳳英姐一直努力與選民對話，爭取認同，對於鳳英姐猝逝非常不捨，會承繼她的精神繼續努力。