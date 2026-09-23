揭推動無障礙成果 謝國樑：4年投入身心障礙服務與硬體建設5億

基隆市長謝國樑日前與多個在地身障協會團體溫馨聚會，展示市府近年推動無障礙友善環境的成果，並傾聽第一線心聲。謝國樑，市府近4年來在身心障礙服務與硬體建設上累計投入將近5億元，包括活化舊中正區行政大樓打造身障創新基地，預計今年10月底啟用，還有復康巴士放寬服務使用範圍及交通平權環境改善等。

國民黨籍尋求連任的謝國樑說，市府近年在身心障礙服務與硬體建設投注資源，涵蓋交通平權、生活支持與重大社福設施，將資源實質轉化為市民「看得到、用得到」的服務，落實在日常生活。

謝國樑指出，活化舊中正區行政大樓打造身障創新基地，預計10月底啟用，將規畫共融運動、特色餐飲、共享空間及團體培力課程，打造為身心障礙者交流共創、拓展社會參與的城市共融樞紐。

另市府籌建第二座身障福利機構，滿足身障朋友的多元發展與長期照護需求，預計未來將新增74床照顧量能，提前為高齡身障者及「雙老家庭」構築堅實的長照防護網。

關於交通平權，謝國樑說，市府近年大力改革交通支持系統，讓復康巴士公辦民營並放寬服務使用範圍、同步整合長照交通預約平台，使復康巴士每月服務量能由過去的約1500趟次，大幅躍升至每月超過4000趟次。

另引進低底盤與電動公車，持續汰換老舊車輛，積極導入全新電動公車，未來3年內全面完成公車與公車站系統升級，照顧輪椅族與推嬰兒車的家庭，打造友善乘車環境。

基隆目前已有151間「有愛店家」，從硬體坡道、點餐動線到第一線服務全面優化，串起友善消費環境。社會處也推動「視障者外出陪伴服務」，透過專人陪同讓視障朋友安心出門、自主生活。謝國樑感謝身障協會、團體長期扮演市府與民間的橋梁，將再優化下一階段福利政策。