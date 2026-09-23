前晚被檢警帶走 中市議員參選人鄭伯其返家報平安

台中市議員參選人鄭伯其前晚被檢調帶走偵辦，外傳他疑涉贈送中秋月餅賄選，今天清晨他已經回家，並發臉書說「謝謝大家的關心，我平安回來了」。

鄭伯其在臉書上放上自己向母親報平安的照片，並說「這幾天，讓年邁的母親、家人、朋友，以及所有關心我的鄉親擔心了。」

他說，從上周開始，網路上出現許多對他的負面訊息，接著又面對檢舉與司法調查。這一連串的事情，對他和家人而言，確實是一段非常煎熬的過程。尤其想到年邁的母親因為擔心他而掛心，身為兒子，心裡真的很不捨。

鄭伯其說，選舉可以競爭，但他始終相信，任何事情都應該回到事實與證據，讓司法調查釐清，而不是讓猜測與傳言取代真相。面對司法調查，會坦然面對、全力配合，也相信事情終究會水落石出。

他說，今天平安回來，最想先向所有關心我的人說一聲：「謝謝大家，讓你們擔心了。」一路走來，有風雨、有考驗，但他對地方的感情沒有改變，服務鄉親的初心也不會改變。該做的事繼續做，該走的路繼續走。謝謝每一份關心與鼓勵，我都會珍惜。