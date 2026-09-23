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蘇巧慧合體國寶唐美雲、許秀年 化身一日歌仔戲學徒

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往探班唐美雲歌仔戲團，親自化身「一日歌仔戲學徒」。圖／蘇巧慧競選辦公室
民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往探班唐美雲歌仔戲團，親自化身「一日歌仔戲學徒」。圖／蘇巧慧競選辦公室

中秋將至，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往探班唐美雲歌仔戲團，化身一日歌仔戲學徒，跟著國寶級歌仔戲演員唐美雲、許秀年學唱七字調、練水袖身段，從唱腔到身段頻頻需要老師出手相救，蘇強調，未來也會持續透過政策與活動，讓台灣多元的本土文化被更多人看見，讓台灣的故事一代一代傳下去。三人也為9月27日「三重中秋戲曲之夜」宣傳，邀請民眾中秋連假一起來看戲。

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蘇巧慧表示，自己從小就是看著許秀年、唐美雲等國寶級演員的歌仔戲長大，也一直認為傳統戲曲是台灣本土文化傳承的重要媒介，這次親自體驗後，更能感受到歌仔戲演員台上一分鐘、台下十年功的功力，無論唱腔、身段或水袖，都需要長時間練習，絕非看起來那麼簡單。

蘇巧慧指出，近年越來越多年輕人開始接觸傳統戲曲，劇團也透過創新腳本、短劇及戲曲互動等方式，讓歌仔戲走進不同世代的生活，文化傳承不只是保存，更重要的是要讓下一代真正「接觸」文化，從看戲開始產生興趣，進一步成為傳統戲曲的新觀眾。

她說，近年傳統戲曲也開始與兒童劇團等不同表演團隊合作，透過更多元的形式讓孩子從小認識台灣本土文化，傳承一定要有觀眾，未來會持續透過政策與活動，讓台灣多元的本土文化被更多人看見，讓台灣的故事一代一代傳下去。

唐美雲表示，劇團裡其實有不少年輕世代，許多人從就讀相關科系時就加入劇團，從腳本發想到道具製作、舞台演出都一起參與，對表演工作者而言，最重要的是持續有舞台，希望透過劇團提供年輕人穩定的工作與演出機會，讓傳統戲曲成為可以長久投入的職業。

蘇巧慧表示，9月27日周日晚上7點至9點，將在三重向日葵廣場舉辦中秋戲曲之夜，由唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，邀請民眾把握中秋連假來看戲，一起感受台灣傳統戲曲的魅力。

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