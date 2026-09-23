蔣市府內參民調仍雙位數落後？ 沈伯洋跑基層選戰節奏不變：輸就是輸

民進黨台北市長沈伯洋今天上午到中正區南福宮參香，面對作天信民基金會民調僅落後1.2%，但蔣市府內參民調透露現任市長蔣萬安仍有雙位數領先。沈表示，民調都是參考且仍落後，既有步調不會改變，持續走基層聽市民意見，11月28日票票入匭才是最重要。北市黨部主委、立委吳沛憶也透露，議員配票方式將在10月公布。

沈伯洋強調，民調本來就是參考，不會因今天數字跌多少去改變現在步調，每一個月都有既定要做的事情，包含政策結合的計畫、競總成立、造勢等，都還是按照自己的步調，希望真正高峰是11月28號。至於有沒有破圈，沈認為，不管大家政治立場為何，他對待每一個市民都是說服對象，也不會管說本來是不是綠支持者，或哪一個陣營大家都說服對象。

面對蔣市府內部民調傳出仍有雙位數領先，沈伯洋說，不管是兩位數還是個位數輸就是輸，他本來就是挑戰組，要持續地希望能夠追近，票票入匭才是最重要的，現在就是還是傾聽基層、收集大家的意見。

針對媒體詢問，昨日到延三夜市，今跑中正區參香，下午要到五分舖參拜，是特別安排民調中落後部分？沈伯洋也解釋，是湊巧而已，都是事前都已經安排。

民進黨台北市長沈伯洋今天上午到中正區南福宮參香，面對作天信民基金會民調僅落後1.2%，但蔣市府內參民調透露現任市長蔣萬安仍有雙位數領先。沈表示，民調都是參考且仍落後，既有步調不會改變，持續走基層聽市民意見，11月28日票票入匭才是最重要。記者胡經周／攝影