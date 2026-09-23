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台中議員參選人疑涉賄選遭約談 盧秀燕：勿枉勿縱但標準要一致
台中市無黨籍議員參選人鄭伯其日前被檢調帶走約談，外傳他贈送中秋月餅疑涉賄選，今天清晨他已經回家，表示坦然面對司法調查。台中市長盧秀燕表示，支持乾淨選舉，針對賄選案件也應毋枉毋縱，但檢調標準要一致，不能因不同政黨有不同標準。
鄭伯其上屆代表國民黨參選大里霧峰市議員，今年未獲徵召，退黨參選。他昨昨天遭檢調約談，今天上午返家並在臉書發文，感謝外界關心，也表示選舉可以競爭，但任何事情應該回到事實與證據，讓司法釐清，而非猜測和傳言，自己會坦然面對司法調查。
盧秀燕今天受訪表示，她有3個呼籲，第一個呼籲市支持乾淨選舉，台灣的民主很可貴；第二個呼籲，檢調單位偵辦過程一定要標準一致，不要因政黨不同，有不同的標準；第三個呼籲就是毋枉毋縱。
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