蔣萬安最新民調被沈伯洋緊追 張雅屏：大罷免動員升溫警訊

台北市長蔣萬安在最新的民調中，被民進黨台北市長參選人沈伯洋追到僅差1.2個百分點。國民黨考紀會主委張雅屏表示，「洋流」確可能複製大罷免時期的動員方式，以認同、口號及敵我區分凝聚同溫層，並加劇社會極化。戴立安民調可視為動員升溫的警訊，卻尚不足以成為台北選情的中心估計。

針對戴立安最新台北市長民調，張雅屏指出，蔣萬安41.7%、沈伯洋40.5%的表面差距，應分成「調查方法」與「選票結構」兩層檢驗。這份民調完成1076份樣本，其中市話752份、手機324份，並按性別、年齡、行政區及教育程度加權；兩人相差1.2個百分點，統計上只能稱為無法判定領先，不能直接解讀為真實選票僅差1.2個百分點。

張雅屏指出，第一層是抽樣與拒訪問題。台灣手機抽樣目前主要依主管機關公布的前五碼核配區段，再隨機產生後五碼，並不是一份能與戶籍、居住地及合格選民逐一對應的「手機母體底冊」。因此確有空號、多門號、戶籍篩選及涵蓋機率不明等問題。不過，重算2024總統大選公開封關民調，可知關鍵仍在雙底冊合併方式、重複涵蓋校正、權數及未表態票處理。

張雅屏表示，拒訪同樣不能套用固定公式。「國民黨領先民進黨十點才穩」只是過去選舉圈的歷史經驗談，不是統計定律。政治氣候確實可能改變哪一方較願意受訪；「洋流」式運動也可能提高綠營支持者的表態熱度，並使部分藍營選民轉為沉默或自稱中立。因戴案沒有公布撥號總數、接觸率、合作率、各底冊原始分布及回撥結果，且拒訪者的政黨傾向原本就無法直接得知，故存在「拒訪方向可能反轉」的可能。

張雅屏說，第二層是他個人論文模型的選票反推。模型中以2022年為基準，蔣萬安基線為58萬4075票，沈伯洋暫以陳時中43萬4558票代理，民眾黨黃珊珊則有34萬2141票。依照模型加上戴案民調結果，推出蔣2026得票為50.73%，沈49.27%，若假設蔣、沈基線全部保留，黃票全部在兩人之間分配，黃珊珊舊票只能約31.1%流向蔣、68.9%流向沈。反之，模型原設70%黃票轉蔣時，蔣的得票為60.52%。

張雅屏說，這與戴案本身「88.5%現有民眾黨支持者挺蔣」，以及五月TVBS調查中94%民眾黨支持者挺蔣、蔣以58%對30%領先的結果，形成明顯對比。

張雅屏表示，今日自認民眾黨者不等於2022年全部黃珊珊選民；但若戴案正確，就必須進一步證明，大批原黃票已轉為中立、泛綠或拒答。沒有「2022投票結果× 2026選擇」交叉表，這項巨大遷移仍只是模型反推，而非被直接觀察的事實。

張雅屏認為，「洋流」確可能複製大罷免時期的動員方式，以認同、口號及敵我區分凝聚同溫層，並加劇社會極化。戴立安民調可以視為動員升溫的警訊，卻尚不足以成為台北選情的中心估計；真正的驗證，在於後續追蹤民調能否重現相同政黨結構，以及黃珊珊舊票是否確實發生近七成轉沈的重組。