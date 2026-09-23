喊「理工縣長」徐欣瑩接棒 楊文科：別因一時逆風失去信心

新竹縣長選戰升溫，新竹縣長、國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨表示，黨內競爭有制度、有規則，結果產生後就應尊重、團結向前，不要受外界煽動彼此消耗，也別因為一時逆風就失去信心；他並再度力挺參選人徐欣瑩，盼延續新竹科技發展。

楊文科22日出席寶山鄉婦女會工作研討會，談到選戰表示，越接近關鍵時刻，越需要「韌性與堅持」，不要因為一時逆風就失去信心。選舉沒有捷徑，就是從家人、親友、鄰里開始，一票一票爭取認同，把支持力量一步步凝聚起來。

楊文科強調，國民黨一路走來有順境也有逆境，越是困難，越要回到「誠信、善良、守規矩」的基本價值。黨內競爭有制度、有規則，制度完成、結果產生後就應尊重結果、團結向前，「我們不需要一直批評別人，把自己該做的事情做好最重要」，也不要受到外界煽動而彼此消耗。

針對新竹縣長選舉，楊文科再次推薦國民黨參選人徐欣瑩，表示徐欣瑩從政多年，個性認真、做事有原則，「我願意為她的清廉操守背書」。他認為，新竹下一階段正面臨AI、半導體、生醫及城市治理轉型，需要能延續建設、掌握科技趨勢，也能堅守操守的縣長。

楊文科也從自身經歷談新竹科技發展。他曾在新竹科學工業園區管理局從科員一路升任主任秘書，並擔任首任中科管理局長。他表示，新竹科學園區草創時期同樣面臨許多質疑與壓力，靠長期政策投入及產業界共同努力，才逐步奠定今天的科技產業基礎。

他指出，寶山位處竹科及科技產業發展重要區域，近年產業聚落、就業機會與地方發展快速改變。如今新竹除半導體外，生技、醫療及創新研發能量也逐步成形，包括新藥、癌症治療及細胞治療等領域，都需要長時間、大量人才與資金投入。

楊文科表示，新竹的發展證明城市進步不是一蹴可幾，未來更不能中斷，應延續既有科技優勢，讓產業發展進一步轉化為地方建設與生活品質提升。他也強調，新竹最大的特色是多元與包容，不論客家、閩南、原住民族、新住民或不同世代，都應「用包容取代對立」，共同面對下一階段發展。

新竹縣長選戰升溫，新竹縣長、國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨表示，黨內競爭有制度、有規則，結果產生後就應尊重、團結向前，不要受外界煽動彼此消耗。圖／國民黨新竹縣黨部提供