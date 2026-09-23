蔣萬安最新民調被沈伯洋追近 盧秀燕給鼓勵：我每次選舉民調都不好

台北市長蔣萬安在最新的民調中，被民進黨台北市長參選人沈伯洋追到僅差1.2個百分點。台中市長盧秀燕表示，她以前多次立委、市長選舉，民調都很不好，但最後開票都贏很多，所以民調是參考，候選人還是要對自己有信心，不要輕易放棄。

盧秀燕今天赴議會備詢前受訪，被問及蔣萬安和沈伯洋的民調，她表示，對民調一向的態度是不管好壞都尊重，這是民主精神，但民調也只是參考；以自身為例，她從立委到市長幾次大選，民調都很不好，即使是連任市長的選舉，也有人說民調不好，但每次選舉開票都非常順利，贏很多。

盧秀燕強調，候選人自己要有信心、要努力，民主政治要奮鬥到最後一秒鐘，「Never give up」，永遠不要輕易放棄；她勉勵蔣萬安，看看自己過去的經歷，民調不好還是能在選舉中脫穎而出，因此不要因為某一份民調就受到影響，要繼續努力加油。

信民兩岸研究協會昨公布台北市長最新民調，蔣萬安支持度41.7%，沈伯洋40.5%。