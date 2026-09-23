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沈伯洋流外溢新北？侯友宜：新北「川流不息」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天市政會議後接受訪問表示，新北會川流不息。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天市政會議後接受訪問表示，新北會川流不息。記者葉德正／攝影

2026新北市長選戰持續升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧近期頻頻邀請總統、副總統等府院黨大咖助陣，民進黨台北市長參選人沈伯洋話題不斷，也被認為洋流會外溢新北。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，選舉就是選出最適當的人，好好做事情、創造城市光榮感，新北未來一定好還要更好，會「川流不息」。

2026九合一選舉

蘇巧慧近期不斷有大咖助陣，被問到接下來是否還會安排其他輔選行程，侯友宜表示「那是當然的」，若有選務安排好，會再向大家報告。

侯友宜 沈伯洋 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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