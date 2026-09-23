沈伯洋又戰南北「怕羹太甜」惹賴總統皺眉 網識破他在預告洋流下一站

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚在延三觀光夜市掃街，提及台南人當年到台北打拚，「我怕他把我們的羹弄得太甜，幸好沒有發生」，網友將該段新聞畫面PO在Threads，「又開始戰南北了」。賴總統半小時後就在該篇貼文回以他的迷因哏圖，其他網友表示，「威廉總統抵達戰場了」、「想說哪個網友真有哏，居然是總統本人」。

沈伯洋在全台掀起「洋流」，他日前南下助選時脫口說出中南部食物太甜，慶幸自己是選台北市長，讓賴總統曾在Threads寫下「留南部的鄉親看，就是這個人說中南部的食物太甜」，搭配賴總統貌似生氣照片。

昨晚有網友分享沈伯洋當晚掃街「失言」影片，賴總統回以哏圖，2張圖分別是「提名沈伯洋的時候：」賴總統面露得意，對比「發現沈伯洋不吃太甜後：」的皺眉照片。

賴總統的哏圖逗笑網友，「看到是清德自己發的，直接笑出聲音」、「威廉參戰」、「人狠話不多」，「我覺得他根本就在點餐，因為他想吃台南的浮水魚羹」、「他故意的吧，刻意預告他接下來要跟誰合體」、「我記得下周陳亭妃好像要跟他合體」。

也有網友說，「對於羹是甜的我也真的非常困惑，謝謝沈伯洋說出我的心聲」、「第一次去丹丹漢堡，發現速食店有賣羹很神奇，吃吃看，哇，根本甜湯」、「北部的甜湯通常是紅豆、綠豆、粉粿這些，為什麼台南的甜湯裡面會有土魠魚、肉羹」，「羹不甜有什麼好吃的我就問」、「我都沒問北部的羹不成羹樣憑什麼說自己是羹了，那麼水」、「這是要挑起南北戰爭嗎」、「台南的羹不甜就不是台南了」。