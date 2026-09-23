廟口拜票加持4參選人 柯文哲讚她宮廟女神：基隆藍白合很成功靠邱佩琳

民眾黨前主席柯文哲昨晚到基隆廟口夜市奠濟宮參拜及到虎仔山用餐看夜景，為4位議員參選人李文耀、黃申棟、呂承祐及林廷翰加持，人氣不減，柯文哲說，基隆藍白示範區很成功，多靠副市長邱佩琳協調能力高，全力投入領銜帶頭衝，還讚她是「宮廟女神」，4名參選人是全台民眾黨最幸福的的4位參選人，他很有信心。

柯文哲昨晚先到基隆廟口夜市奠濟宮參拜，為黨提名4位參選人輔選，副市長兼任民眾黨基隆市黨部主委的邱佩琳陪同，不少民眾熱情要求簽名，仁愛區德厚里莊育超前來請柯文哲簽書，現場擠滿人潮，人氣不減。

柯文哲說，4位參選人都年輕有為是優秀的人才，基隆藍白合是成功的示範區，多靠邱佩琳協調能力強，領銜全力推動，幫忙募款、衝選舉活動、跑宮廟，這4名參選人是全台灣民眾黨最幸福的的4位參選人，他很有信心，希望透過「陸空戰」等策略，為基隆拿下更多席次。

黃申棟說，民眾基隆隊 一起走進地方、和大家見面，一路和鄉親聊天、問候，感受到滿滿的基隆人情味，從奠濟宮鄉親的熱情相迎，到夜景下與夥伴們暢談心得，感謝柯主席分享許多地方經驗與提醒。

林廷翰表示，他們從廟口出發，阿北帶著民眾黨基隆隊的夥伴及邱佩琳副市長一起吃火鍋。大家圍著熱呼呼的晚餐邊吃邊聊，緊繃的心情放鬆了不少。席間，阿北幽默地端詳大家「有沒有變黑」，笑說曬得越黑，代表基層跑得越認真。聽到這句話，他忍不住摸了摸手臂跟臉頰，看來這陣子的努力，算是被阿北親自認證了。

李文耀說，他們在虎仔山原本是要眺望美景，結果變成了說故事比賽，而且一個比一個還慘，大家跑選戰的辛苦都寫在臉上。呂承祐說，基隆議會需要民眾黨進入理性監督。

民眾黨前主席柯文哲昨晚到基隆廟口夜市奠祭宮參拜及到虎仔山用餐看夜景，為4位議員參選人加持。圖／黃申棟提供

民眾黨前主席柯文哲昨晚到基隆廟口夜市奠祭宮參拜及到虎仔山用餐看夜景，為4位議員參選人加持。圖／林廷翰提供