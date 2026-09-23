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北市選戰 蔣萬安：有大罷免既視感 沈伯洋：作為挑戰者要不斷精進

聯合報／ 記者蔡晉宇林麗玉洪子凱陳熙文林銘翰屈彥辰／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚前往延三夜市掃街，現場湧現人潮，他頻向支持者揮手致意。記者林伯東／攝影
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台北市長蔣萬安昨天視察萬華，攤商贈送「鹽水雞」，蔣笑稱：「你怎麼知道我喜歡吃鹽水雞？」記者蘇健忠／攝影
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2026九合一選舉

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執行民調的戴立安表示，他做這麼多年民調，都不會去過問資金來源，重點在民調是否由他設計與分析。近期幾次市政爭議，確實對蔣萬安造成影響，但蔣萬安仍有贏面，潛在支持者跟他的支持度仍有差距；而沈伯洋幾乎「利多出盡」，全盤承接綠的基本盤跟對蔣萬安不滿意度，他必須撐住這塊。

蔣萬安昨到綠營優勢區萬華視察市場街區改造，短短幾百公尺，民眾要合照、簽名不斷，有人指定簽名在肚子衣服、手帕、錢包上，還有人心疼「市長，你瘦了」。

鬍鬚張第三代張耀升日前公開力挺蔣萬安，遭青鳥出征抵制，蔣昨說，「大家認同這樣到處出征抵制的選舉文化嗎？是否又有大罷免的既視感？」有人到處出征、抵制，他就是用實際的行動呼籲台灣社會回歸到理性，「這段期間大家其實也看得很清楚，民進黨全黨總動員在打這場選戰」。

昨天民調顯示，沈伯洋在基本盤深綠的大同區輸給蔣萬安逾十五個百分點，沈競辦隨即安排昨晚到延三夜市掃街，同樣吸引大量人潮。

沈伯洋表示，不管落後多少都是落後，作為挑戰者要不斷精進；他現在的知名度是提高一點，但不代表知名度會轉化成支持度，接下來還是要爭取選民的認識、了解和信任，對他來說，還有很長的一段路要走，「北市藍營支持者大多未表態，仍會勤走基層，開發更多支持者」。

國民黨立委賴士葆表示，他不太相信這份民調，沈伯洋是「青鳥的頭」，有固定青鳥支持者，每次行程有青鳥跟著很正常，但離二○一八年「韓流」還差一大截。民眾黨立院黨團總召陳清龍也說，民調本來就有可能存在機構效應，蔣萬安的市政表現有目共睹，相信蔣會把各項民調都當作參考、持續努力，同時也相信理性的選民，不會被操作出來的偏頗民調數字所影響。

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