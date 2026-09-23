被黃國昌說Game over 徐欣瑩：選情愈來愈好

年底地方選舉，藍白共推竹北市長破局。民眾黨主席黃國昌昨天接受專訪時表示，新竹縣的事情就留在新竹縣，不影響其他藍白合作縣市，目前竹北市長選情已經進入三強鼎立的狀態；但他也在廣告時段私下閒聊時說，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「已經Game over（玩完了）」。

針對黃國昌評論竹，徐欣瑩回應說，一路以來對選情都有掌握，「所有一切都過去了」，現在的選情是愈來愈好，藍綠對決的態勢已經形成，這場選戰就是廉能政治對上金權政治的選擇。

黃國昌昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對藍白兩黨在新竹縣合作破局，他說，新竹縣跟竹北市的事情大家都不樂見，現在就把它留在新竹縣跟竹北市，這件事情跟其他縣市沒有關係。

民眾黨中央委員會、中央評議委員會先前決議，新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨二○二六年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。黃國昌表示，針對新竹縣長選舉，目前並未下達任何指令。主持人追問，若民眾黨支持者要投給民進黨，是不是也不會阻止？黃國昌肯定說「是，但不可以去助選」。