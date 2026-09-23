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陸委會「檢討」雙城論壇 蔣萬安：人民眼睛雪亮
台北市勞動局長廿一日痛批陸委會阻擋上海市台辦副主任李驍東來台，是「權力的傲慢」。陸委會主委邱垂正昨回應，陸委會為配合北市府時程，還協調聯審會提前一天開會，「我不知道，這個叫權力的傲慢嗎？」
關於雙城論壇，邱垂正表示，部分市政交流簽署的ＭＯＵ沒有落實，也未必達到原先希望促進兩岸和平的功能，去年台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇返台後，隔天中共即發動對台軍演，雙城論壇對兩岸交流究竟帶來什麼正面貢獻，「這個部分我們也需要來檢討」。
對於邱垂正稱盡力協助雙城籌辦，蔣萬安昨說，雙城論壇已經辦十六年，「我們就是市政之間交流，也有很多具體的成果」，誰是真正在進行交流而避免誤判？人民的眼睛是雪亮的。
針對這次上海踩線團，邱垂正昨受訪表示，過去兩屆踩線團都是由處長帶隊，這次上海方面提出由李驍東帶隊，且成員「清一色台辦團」，陸委會認為「這好像不太好」，因此最後維持由處長帶隊，另增加兩個非台辦名額，踩線團之後也已順利完成來台行程。
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