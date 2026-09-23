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新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
民進黨新竹市長參選人莊競程（左）與無黨籍市長參選人何志勇（右）昨針對新竹市政議題交流與對談。記者王駿杰／攝影
民進黨新竹市長參選人莊競程（左）與無黨籍市長參選人何志勇（右）昨針對新竹市政議題交流與對談。記者王駿杰／攝影

年底新竹市長選戰，現任市長高虹安爭取連任面對民進黨莊競程無黨籍何志勇挑戰，形成三腳督態勢，莊、何二人昨「破天荒」同台，面對面交流市政議題，場面罕見。新竹縣竹北市長選戰藍綠白三名選將昨則分別針對教育、防災與農業等議題拋出政見，爭取選民認同。

2026九合一選舉

莊競程、何志勇昨開記者會對談市政，針對新竹市公共建設、交通政策及捷運規畫時程交換意見、分享城市發展願景。席間，莊競程與何志勇不時拍肩、握手，互動友善熱絡，兩人也共同承諾，要給新竹一場正向、乾淨的選舉，讓選舉回到政策與治理。

何志勇並向莊競程提問，指新竹大車站計畫與輕軌都是前市長林智堅規畫的重點政策，如何看待「投給莊競程，就是投給林智堅」此刻板印象？莊競程強調「投給莊競程就是莊競程」，他認同大車站計畫能串連前後站、復甦舊城區，若當選市長盼重啟大車站計畫，但也會評估立體化可行性。

何志勇還說，最近聽到有人在傳「民進黨給何志勇錢來選舉」，說法不知從何而來，強調自己的競選經費都是靠小額募款一筆一筆來自於支持的市民、師生、家長，參選絕對是「清清白白」。莊競程則幽默駁斥此傳言「民進黨都沒有給我錢了，怎麼可能會給何志勇錢？」希望選舉不要潑髒水。

另，竹北市長選戰藍綠白三腳督同樣受人矚目。國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智昨提出「全齡教育支持網」政見，主張從親職、特教、ＡＩ科技教育、營養午餐到在地就學全面串聯。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱提出「把竹北保護好」城市韌性政見，主張打造不斷電市民活動中心、智慧環境偵測及跨層級防災措施，逐步提升竹北卅一里的防災支援能力。

民眾黨參選人邱臣遠昨在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。他提出深化食農教育、協助青小農拓展產銷通路，並擴大結合家政班、樂齡課程，讓農會也成為社區支持網路。

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