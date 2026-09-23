綠營衝選情！陳亭妃喊糖鐵串連溪北 王美惠拚維新支線二期補助

民進黨台南市長參選人陳亭妃昨發表「交通七彩行」AI動畫政見，將加速推動現有四橫三縱快速道路、軌道路網，到觀光輕軌、糖鐵五分車及自行車道。記者謝進盛／翻攝

南部綠營衝刺年底縣市長選舉，台南市長參選人陳亭妃昨用ＡＩ動畫發布「交通七彩行」政見，表示推動鐵路立體化延伸永康、新市，糖鐵先串連溪北等；嘉義市長參選人王美惠則邀中央考察維新支線，爭取市府提出第二期改善工程的經費。

近期綠營北市長參選人沈伯洋聲量上升，陳亭妃受訪說，她在廿八日將北上出席台南之友挺沈伯洋後援會，把台南所有支持的力量，呼朋引伴一起支持台北沈伯洋，讓「台北順起來、台南妃起來」。

陳亭妃提出「交通七彩行」政見，推動原已規畫的路網，也有新計畫；她指出，以現有四橫三縱快速道路為骨架，串連國道一號、三號及西濱快速道路，並搭配鐵路立體化與捷運路網、公車系統，讓溪北、溪南、山區、沿海與市中心彼此串連。

陳亭妃表示，會加速推動鐵路立體化延伸永康、新市，以及捷運藍線延伸、深綠線、紅線等重要路線，大眾交通相對弱勢的溪北地區，要用糖鐵五分車、觀光輕軌、自行車道先串起來。

另外，位於嘉義市中心的維新支線過去因排入生活汙水，部分河段長期處於中度至嚴重汙染狀態，市府進行第一期改善工程設礫間淨化場，主體工程一月完成，再提出第二期工程，欲用公共工程剩餘土石方打造連續式生物接觸氧化濾床，改善水體異味及周邊水岸環境，計畫經費一八○○萬元。

王美惠與環境部、經濟部水利署、內政部國土管理署、市府工務處前往考察，王美惠及市府爭取中央支持二期經費，環境部現場表示將予支持。她說，第一期工程完成後，過去民眾反映惡臭已有改善，下一步可透過步道及周邊環境改善，串連文化、歷史與景點，增加市民步行及親近水岸的空間。