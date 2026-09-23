藍綠爭霸高雄市長！柯志恩提交通5政見 賴瑞隆拚產業升值

高雄市長藍綠參選人拚拉抬選情，國民黨柯志恩昨提出五大友善交通政策，包括植樹和增加行人遮蔭來友善步行環境、開放敬老卡使用於YouBike等；民進黨賴瑞隆昨則成立經貿文教後援總會，他表示將推動公共托育、家庭支持、女性就業及產業升級。

昨是世界無車日，柯志恩針對人本交通、安心通學、友善步行、大眾運輸、自行車共五大面向提出友善交通政策，她說，希望二○三○年將都市計畫區內十二公尺道路的人行道覆蓋率提升至百分之六十五，並以校園周邊為核心改善學童通學路線。

為了友善步行環境，推動「八年百萬植樹計畫」增加具韌性的行道樹，同時打造「城市風廊」將基地通風率納入都市更新獎勵，另規畫「連續型遮蔭步道」增加行人遮蔭；大眾運輸方面，改善公車候車區及照明系統，逐步建置公車等候區緊急服務鈴，並與轄區派出所連線。

她也提出要推動YouBike前卅分鐘免費，並開放敬老卡扣點來使用，二○三○年前擴增站點至一八○○站。

賴瑞隆則於鳳山區成立經貿文教後援總會，由高雄市家長教育全促進聯盟理事長劉秀鳳擔任總會長，經貿、補教、兒照、幼教、家長團體、美容領袖等不同領域代表到場支持。

針對托育及教育政策，賴瑞隆說，未來將朝「一國小學區一公托」目標推進，且每名兒童每年六十小時延托的支持，特殊需求兒童提高至一百小時，希望減輕雙薪家庭的照顧壓力；生育補助每胎五萬元、提高育兒津貼並成立高雄育兒基金，同時擴大孕前健檢、孕產醫療諮詢及心理支持、推動產後到宅照顧。

產業發展方面，賴瑞隆說，以「傳產支撐科技、科技加值傳產」方向，設立產業媒合平台及高雄產業升級基金，協助不同規模企業導入新技術、媒合資源。

賴瑞隆也提出「女力新未來」政見，推動女性重返職場扶助、友善創業及職業訓練。