選情初探／李傅鈺婷接父親棒 迎戰林家豪

台北市議員第八選舉區為山地原住民選區，應選一席，國民黨四連霸議員李傅中武因涉詐領助理費案，未參選下屆議員，黨中央徵召他的女兒李傅鈺婷，民進黨要撼動長期深耕的李傅家族不容易，但這次仍不缺席，徵召林家豪參選。

北市議員原住民選區二○一○年一分為二，第七、第八選區分別為平地和山地原住民選區。李傅中武初試啼聲，在明星妹妹傅天穎、妹夫陳子強加持下知名度迅速竄高，雖然是政壇新人，最後仍以過半的得票率過關。

由於原住民議員的選舉範圍，涵蓋台北市十二個行政區，僅擁有「山地原住民」身分的台北市選舉人，才具備投票資格。由於家族與部落常影響投票行為，看重的是人情與家族，加上長年與國民黨互動較多，現任議員根基穩固，新人想翻盤很不容易。

藍營基層表示，李傅中武知名度高，「連理髮的阿桑都說都只認識李傅中武」北市黨部決定徵召李傅中武的女兒李傅鈺婷，希望透過世代接棒，延續深耕基層、服務族人的精神。

民進黨在山地原住民選區雖然「屢戰屢敗」仍不放棄，林家豪受徵召後，日前民進黨拍競選宣傳照，意外撞臉台北市長參選人沈伯洋，也引起話題。

但綠營人士指出，因缺乏原民選舉人家戶資料，只能在茫茫人海中尋覓選民，若沒有長期耕耘，依然為沒有原住民選舉人名冊所苦；從李傅中武這幾屆的得票，可看出見他的票數起伏不大，大約二千多票，不動如山，可能就是因為手中有「名冊」根基穩固，加上長期經營選區，新人若沒有長期經營，難度很高。