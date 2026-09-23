戴于文推儀表板 魏嘉彥：早就公開

民眾黨花蓮市長參選人戴于文昨宣布推出「花蓮市政儀表板」，讓市民滑手機就能看懂預算、緊盯工程、追蹤陳情，接受大眾檢驗。以無黨籍身分爭取連任的市長魏嘉彥表示，目前市政資訊大多已公開透明，未來也會持續強化資訊完整性。

戴于文表示，目前市公所資訊分散於不同網站與欄位，市民查詢不易，台北、高雄等城市已導入市政儀表板，花蓮也應加快腳步，讓資訊更容易取得與理解。未來每件陳情案都將提供追蹤碼，並定期公布案件數量、類型、平均處理天數及重複陳情熱點，作為施政參考。

他提出參與式預算及市民大會構想，讓里民、青年及社區團體提出公共提案，評估後公開討論並納入預算執行；由市長率各科室主管進入社區，直接回應民眾問題，會議全程直播，並於十四天內公布紀錄及辦理進度。

魏嘉彥表示，市公所、歷任市長本來就相當重視公開透明，許多資訊都可在網路上查詢，尤其公共工程在推動前都會多次召開地方座談會，蒐集居民意見並公開討論；以交通主題公園為例，規畫過程都曾辦理說明會，相關資訊均可公開取得，未來也會與代表會進一步合作，讓資訊揭露更加完整。

另外，日前戴于文登記參選造勢活動發生父親疑作勢打人，戴于文回應，當時因其他陣營支持者說出不恰當言論，父親愛子心切、情緒較為激動，才會發生衝突，事後已與對方陣營溝通並表達歉意。