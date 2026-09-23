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新北對決 李四川拚交通、蘇巧慧大咖助攻

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導
國民黨新北市長李四川（右二）昨天公布交通政見，交通學者也現身力挺。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長李四川（右二）昨天公布交通政見，交通學者也現身力挺。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨公布交通政見，將建立「四市首長級跨域治理平台」，強化雙北卅分鐘核心生活圈，也推動智駕電巴示範廊道，打造北台灣快捷海空雙門戶。民進黨蘇巧慧有府院黨大咖助攻，副總統蕭美琴昨說，她是新北人，希望年底能和新北市民一起驕傲地說「我的市長是蘇巧慧」。

2026九合一選舉

李四川主張成立「北北基桃都會發展聯合智庫」，整合交通、ＴＯＤ、住宅與產業發展，從卅分鐘雙北核心生活圈邁向北北基桃共同生活圈。其次是串聯海空雙港，智駕電巴直通桃機，配合淡江大橋通車，串聯台北港、北海岸與桃園機場，以「淡江大橋－桃園機場」為示範，推動智駕電巴示範廊道，打造北台灣快捷海空雙門戶。

雙北自行車快速通勤網方面，串聯雙北河岸、跨河橋梁、捷運與YouBike，改善跨河及路網斷點，打造「連續、直達、安全、少斷點」的雙北自行車快速通勤網，完成通勤最後一哩路。另成立府級「人本友善城市委員會」，整合交通、捷運、都市規畫與公共空間，透過步行環境改善及綠色運具的推廣，打造「十五分鐘城市」生活願景，從「有路走」做到「安全走、舒服走」，並增加路外停車，把道路還給市民。

副總統蕭美琴日前為蘇巧慧的影片獻聲，蕭剛結束訪歐行程，回台首個助選行程就到新北，陪蘇巧慧到板橋後埔福德宮參拜。蕭透露欣賞蘇具備鋼鐵般意志、溫暖柔軟的同理心、傾聽能力及專業執行力，是未來新北市長應具備的特質。

蕭還說，從很多人沒有看好，到現在成為最有實力也最有機會承擔新北市長參選人，她觀察，蘇巧慧對新北不同地區的需求面面俱到，涵蓋農村、漁港，到科技、產業發展及交通需求，都有深入了解。

蘇巧慧表示，距投票剩六十多天，她與新北隊持續走遍各地，提出政見與城市願景，她將展現執行力、統合協調能力，說好這座城市的故事，也讓更多人認識居住的城市。

副總統蕭美琴（前排右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右二）等人昨天前往後埔福德宮參拜。記者葉信菉／攝影
副總統蕭美琴（前排右一）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右二）等人昨天前往後埔福德宮參拜。記者葉信菉／攝影

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 蕭美琴 新北

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