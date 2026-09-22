影／沈伯洋延三夜市掃街 人潮擠爆百米迎「洋流」

民進黨台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，雖然下午才公布行程，現場仍湧入大批支持者，排隊合照人潮延伸逾百公尺。隨著最新民調顯示沈僅落後蔣萬安1.2個百分點，現場支持者情緒高昂，不斷高喊當選。

針對外界關注是否因大同區民調落後而急忙回防，且現場未見立委王世堅陪同，沈伯洋坦言，蔣萬安目前實力強勁、全面碾壓，自己在北市各區皆處劣勢，當務之急是勤跑基層讓市民多認識他。

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影