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影／沈伯洋延三夜市掃街 人潮擠爆百米迎「洋流」
民進黨台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，雖然下午才公布行程，現場仍湧入大批支持者，排隊合照人潮延伸逾百公尺。隨著最新民調顯示沈僅落後蔣萬安1.2個百分點，現場支持者情緒高昂，不斷高喊當選。
針對外界關注是否因大同區民調落後而急忙回防，且現場未見立委王世堅陪同，沈伯洋坦言，蔣萬安目前實力強勁、全面碾壓，自己在北市各區皆處劣勢，當務之急是勤跑基層讓市民多認識他。
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