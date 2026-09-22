謝國樑開直播 安樂市場宣導「乾淨家園」…環保滿意度獲全台進步冠軍

基隆市長謝國樑競選連任，接連前往市場「直播問候民眾及政策回顧」，今天到安樂市場向攤商及採買民眾，說明「乾淨家園」等環境政策成果，並就市容整潔、生活環境及綠色運具等議題與民眾交流，未來持續從市容等面向著手，改善基隆生活環境。

遠見雜誌2026縣市長施政滿意度調查，基隆市「環保」面向滿意度，較去年增加7.1個百分點，不滿意度則下降5.8個百分點，兩項改善幅度均為全台最高。

謝國樑今天在市議員秦鉦、俞叁發陪同下，前往安樂市場問候攤商及採買民眾時表示，從推動「乾淨家園」、改善市容環境，到降低街坊噪音及導入AI科技協助環境稽查，都是希望把環境治理落實到市民每天看得到、感受得到的地方。

在垃圾處理及環境設施方面，天外天垃圾資源回收焚化廠獲環境部評鑑「優等」肯定，顯示基隆在焚化廠營運管理及污染防治上的持續改善。謝國樑指除了維持焚化廠穩定營運，也將持續推動相關設施改善，強化垃圾處理與環境治理量能。

謝國樑說，市府近年推動傳統機車行轉型，協助業者取得電動機車維修技術與服務能力，目前基隆具備「油電合一」服務能力的車行比例，已由原先約1％提升至54％，讓推動綠色運具的同時，也兼顧在地機車產業轉型需求。

謝國樑表示，環境改善不是單一政策，而是從街道整潔、居住安寧、科技治理、垃圾處理到綠色交通等不同層面持續累積。未來將持續推動「乾淨家園」、寧靜街坊、AI無人稽查及天外天焚化廠改善等工作，讓環境品質的提升真正落實在市民日常生活中。

謝國樑今天在市議員秦鉦、俞叁發陪同下，前往安樂市場問候攤商及採買民眾，說明「乾淨家園」等環境政策成果。圖／謝國樑競選辦公室提供

謝國樑今天在市議員秦鉦、俞叁發陪同下，前往安樂市場問候攤商及採買民眾，說明「乾淨家園」等環境政策成果。圖／謝國樑競選辦公室提供