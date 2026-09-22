聽新聞
0:00 / 0:00
影／「洋流」來延三夜市！沈伯洋回防本命區稱「蔣萬安很強全面碾壓」
民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間快閃大同區延三夜市，而「洋流」效應也帶動不少支持者熱情響應，僅管下午才發布訊息，現場仍聚集不少支持者，掃街人潮蔓延數百公尺，加上最新民調顯示沈僅落後蔣萬安1.2個百分點，讓現場氣勢高漲相當熱絡。
被問到該選區蔣領先雙位數佔優勢，沈則直言在台北他每個選區都是劣勢，「蔣萬安很強全面碾壓」要勤走基層讓大家多認識他。
民調出爐後，沈伯洋今下午隨即發布快閃行程，晚間19時30分要到延三夜市掃街，外界好奇是否因為大同區民調落後逾15個百分點，馬上回防本命區。
雖然沈下午才發布行程，不過「洋流」威力還是不容小覷，有不少支持者傍晚4、5時就陸續到場，等待合照人數到傍晚7時已排了100多公尺，現場相當熱情，不斷高喊「你的市長沈伯洋」、「台北市長沈伯洋」，而競辦團隊也不斷暖場，談到民調拉近到誤差範圍內，現場民眾更激動歡呼，場面熱絡。
不過沈伯洋因前面行程在松山，加上下班尖峰時間，延遲到晚間8時才到場，沈伯洋表示，其實行程很早就排定了，但因為延三夜市比較靠近馬路，考量安全問題，所以到場時間比較晚，也較晚發布相關訊息，但沒想到大家動作比他想得還要快，也對於遲到感到不好意思。
由於今天沈伯洋只有選區議員及參選人陪同，未見立委王世堅陪同，加上沈伯洋民調在大同區也落後蔣萬安，是否會希望王多陪同走動。
沈表示，王已經幫了很多忙，現階段還是需要大家多認識他，會勤走基層，「蔣萬安現在很強啊，全面碾壓」每個選區都是劣勢沒有優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。