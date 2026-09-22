影／「洋流」來延三夜市！沈伯洋回防本命區稱「蔣萬安很強全面碾壓」

民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間快閃大同區延三夜市，而「洋流」效應也帶動不少支持者熱情響應，僅管下午才發布訊息，現場仍聚集不少支持者，掃街人潮蔓延數百公尺，加上最新民調顯示沈僅落後蔣萬安1.2個百分點，讓現場氣勢高漲相當熱絡。

被問到該選區蔣領先雙位數佔優勢，沈則直言在台北他每個選區都是劣勢，「蔣萬安很強全面碾壓」要勤走基層讓大家多認識他。

民調出爐後，沈伯洋今下午隨即發布快閃行程，晚間19時30分要到延三夜市掃街，外界好奇是否因為大同區民調落後逾15個百分點，馬上回防本命區。

雖然沈下午才發布行程，不過「洋流」威力還是不容小覷，有不少支持者傍晚4、5時就陸續到場，等待合照人數到傍晚7時已排了100多公尺，現場相當熱情，不斷高喊「你的市長沈伯洋」、「台北市長沈伯洋」，而競辦團隊也不斷暖場，談到民調拉近到誤差範圍內，現場民眾更激動歡呼，場面熱絡。

不過沈伯洋因前面行程在松山，加上下班尖峰時間，延遲到晚間8時才到場，沈伯洋表示，其實行程很早就排定了，但因為延三夜市比較靠近馬路，考量安全問題，所以到場時間比較晚，也較晚發布相關訊息，但沒想到大家動作比他想得還要快，也對於遲到感到不好意思。

由於今天沈伯洋只有選區議員及參選人陪同，未見立委王世堅陪同，加上沈伯洋民調在大同區也落後蔣萬安，是否會希望王多陪同走動。

沈表示，王已經幫了很多忙，現階段還是需要大家多認識他，會勤走基層，「蔣萬安現在很強啊，全面碾壓」每個選區都是劣勢沒有優勢。

雖然沈下午才發布行程，不過「洋流」威力還是不容小覷，有不少支持者傍晚4、5時就陸續到場，等待合照人數到傍晚7時已排了100多公尺，現場相當熱情，不斷高喊「你的市長沈伯洋」、「台北市長沈伯洋」，而競辦團隊也不斷暖場，談到民調拉近到誤差範圍內，現場民眾更激動歡呼，場面熱絡。記者洪子凱／攝影

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影

有支持者拿了限量鍍金高粱盼能讓沈伯洋簽名。記者洪子凱／攝影

台北市長參選人沈伯洋引發「洋流」熱潮，晚上前往延三夜市掃街拜票，現場湧現大量人潮。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋晚間快閃大同區延三夜市，而「洋流」效應也帶動不少支持者熱情響應，僅管下午才發布訊息，現場仍聚集不少支持者，掃街人潮蔓延數百公尺。記者洪子凱／攝影