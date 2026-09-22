澎湖縣長參選人許智富競總遭搜索 疑發逾35元文創禮品涉賄

隨著年底五合一選舉投開票日逼近，選戰已進入白熱化階段，各陣營紛紛推出標榜創意的選舉小物搶攻選民心，然而澎湖縣調查站今天突然發動大動作搜索無黨籍澎湖縣長參選人許智富的競選總部，現場帶走許智富及多件證物，不過截至晚間，檢調仍未進一步說明。

今年的澎湖縣長選舉競爭空前激烈，呈現「6搶1」的激戰局面，雖然選情普遍被視為三強鼎立，但在票票關鍵的緊繃局勢下，任何風吹草動都足以影響大局，今突傳出許智富競總遭檢調大規模搜索約談，瞬間震撼澎湖政壇與各方陣營。

據了解，許智富過去曾為民眾黨籍，但後續退黨，並以無黨籍身分投入澎湖縣長選戰，憑藉年輕活力的形象備受矚目，其團隊發放的文創小物更一度極為搶手，不過該批特殊文創小物是在許智富正式登記參選前即已發放，且物件上並未印有任何參選人姓名或可資辨識身分的標誌，是否構成競選活動及違法賄選，仍待檢調完整調查後才能釐清案情輪廓。

此外，檢調掌握情資，除文創小物外，許智富亦傳出涉嫌透過餐敘或致贈禮品給熟識友人，檢調今天亦同步約談多名相關民眾到案說明，重點將放在釐清餐飲與禮品是否具備投票行賄之對價關係。

地方人士指出，2018年澎湖縣長選舉期間，也曾發生過有參選人因致贈庫存禮品予選民而遭檢舉涉及賄選，當時該參選人雖一度被檢方諭知30萬元交保，但全案經法院審理後最終仍獲宣判無罪。

如今許智富競總在選戰關鍵期遭遇檢調搜索，全案是否構成違法，勢必成為影響澎湖縣長選情走向的最大變數，包含國民黨參選人陳振中、民進黨參選人吳淑瑾及另名無黨籍參選人葉竹林等競選團隊，都持續關注。