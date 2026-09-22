蘇巧慧授證新北29區、400位幹部 競選團隊全部就位

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行「新北競選總部幹部聯合授證大會」，新北29區400多名競選幹部就位，副總統蕭美琴也現身力挺。蕭美琴致詞時以「溫暖、創新、會做事」形容蘇巧慧，盛讚她有能力、有同理心，也有勇氣與活力帶領新北向前。期盼11月28日能和大家一起大聲、驕傲地說「我的市長是蘇巧慧！」

距離投票日剩67天，蘇巧慧表示，今天授證後，29區幹部將帶著任務回到各自選區，與36位議員及議員候選人、新北隊夥伴並肩作戰，新北29區每一區都重要，接下來團隊會持續深入基層、傾聽市民需求，以正面、陽光的方式提出城市願景，將政見帶進每個角落。

蘇巧慧回顧，參選至今800多天，她走遍新北29區，每到一個地方，都有地方前輩、議員及基層夥伴陪同，讓她更了解各區不同的需求；她也提到9月5日競選總部成立大會，當天下著大雨，仍有大批支持者穿著雨衣留下來加油，讓她深刻感受到大家的期待，也感受到肩上的責任與重量。

蕭美琴則表示，今天的授證大會象徵新北隊全面就位，每一名幹部都是重要夥伴，這兩年多來看見蘇巧慧走遍29區，超過50次到市場掃街，即使偏遠地區也沒有放棄，持續彎下腰聽地方聲音，因此以「溫暖、創新、會做事」肯定蘇巧慧，認為她不僅有能力、有同理心，也有整合不同世代與地方需求的勇氣。

蘇巧慧表示，未來若擔任市長，除了持續做好基礎建設，也要打造「城市品牌與城市光榮感」，讓每一區的市民都能以家鄉為榮，並透過城市品牌行銷帶動產業、商業及觀光發展，讓400萬人口的新北成為與國際接軌的城市。

蘇巧慧也強調，自己是20多年來新北市不分黨派、第一位從基層一路栽培起來的市長候選人，在新北成長、服務11年，從立委一路走到今天，距離投票只剩67天，接下來會與所有夥伴並肩努力，持續向市民報告過去累積的成績與對新北未來的願景。