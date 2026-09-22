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蔣萬安沈伯洋民調拉近？殷瑋透露：蔣團隊內參民調領先幅度仍二位數

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋今天傍晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。聯合報系資料照
信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋今天傍晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。聯合報系資料照

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋今天傍晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數，並嘲諷「洋流」可分為暖流跟寒流。

2026九合一選舉

殷瑋指出，戴立安與信民協會合作的民調，跟他的認知有差別，因研考會定期針對施政滿意度做民調，同時，蔣萬安陣營也有內參民調，目前掌握到的領先數字是兩位數。另方面，研考會去年底到今年初做的施政滿意度調查，也比這份民調更高。

殷瑋指出，每份民調都有不同處，他尊重並參考，但是重要的是，希望可以因為這份僅小幅領先的民調，點燃支持者的熱情，他呼籲「因為人家在總動員」，如果認同蔣萬安任內促成輝達落腳北市、大巨蛋啟用、育兒津貼、生生喝鮮奶等政策的人，誠摯呼籲支持者能站出來表達該有的聲音。

對於外傳「洋流」興起、沈伯洋「破圈」等？殷瑋質疑缺乏具體證據，應該靠的只是「體感」。殷瑋強調，不論施政滿意度或支持度，中立選民仍偏向蔣萬安，因此沈伯洋到底有沒有破圈？大家可以有自己的判斷。

他並提醒，沈伯洋在推動大罷免時，把跟自己處於同一個社會的人當敵人，還跟他口中的「境外敵對勢力」貼合在一起，這是溫暖、不仇恨的做法？在立法院罵國民黨立委智力低落，沈伯洋用智力來評價別人，是什麼樣的菁英心態？殷瑋指出，如果以這個標準，還有誰不是溫暖的人？並嘲諷「洋流」其實有分暖流或寒流。

至於有媒體報導，為了降低仇恨值，殷瑋在選戰中將退居第二線。他回應「沒有這件事」，強調該為市政發聲時就會持續，並說今天接受專訪「出席即存在」。

2026九合一選舉 民調 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 殷瑋

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