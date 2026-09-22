宋楚瑜台中為參選人站台「當場表演下腰」 表明11月將出版回憶錄

親民黨主席宋楚瑜今天為親民黨徵召台中市議員參選人黃朝淵站台時表示，江山代有人出，就讓後起之秀起來，他願意幫忙。宋楚瑜也說，他正在寫回憶錄，預計11月下旬出版。

黃朝淵是親民黨在台中市唯一徵召第4選區（豐原、后里）市議員參選人，宋楚瑜下午先到黃朝淵競選總部為競選團隊加油打氣，接著陪同黃朝淵前往慈濟宮參拜，前內政部長廖了以也陪同參拜，參拜結束後，宋楚瑜在廟埕開講，還走訪廟東夜市。

對於川習會即將登場，宋楚瑜表示，這是世界大事，台灣有台灣的堅持，自由民主的價值，但不要在這時候隨便講話或做挑釁的動作，台灣真正維護的是和平、尊嚴、對等，尤其是希望大家彼此多交流。

有關選情部分，宋楚瑜說，好多縣市的選情都是五五波，他每天都接到不少電話，希望他去站台，因為他至少還有5%到10%的支持率，對於五五波的選情是有關鍵的。但他目前還沒為誰去站台，因為還要看對方的政見及團隊，有沒有真正在關心百姓的切身需要解決的問題，還需要再觀察。

是否會想要加入選戰，宋楚瑜說，雖然已80多歲，但仍聲如洪鐘、精力充沛。不過，他曉得江山代有人出，就讓後起之秀起來，他願意幫忙。他現場還表演下腰動作，雙手觸地，說自己基因不錯，身體還很好。

被問到最近較少公開露面，宋楚瑜解釋，最近一直忙著整理重要的歷史文件，在寫回憶錄，預計11月下旬正式出書，將近20萬字，台灣很多故事，他都有參與其中，例如中美斷交，希望能將這些故事讓大家看看，不是要表揚他個人做了什麼事，而是希望珍惜台灣得來不易的民主憲政及安和樂利。

對於年底的選舉，宋楚瑜說，希望大家珍惜手上這張選票，選出能夠勝任的人、能夠替人民解決問題的人、能夠心中有百姓的人，他還提醒，選舉是選可行的政策，勝選固然重要，勝任更重要，當選以後才有能力、魄力以有限的資源，替台灣的人民好好的做事情。