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賴瑞隆成立經貿文教後援總會 爭取補教、家長及美容業者支持

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在鳳山成立經貿文教後援總會，場面盛大。圖／賴瑞隆競辦提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在鳳山成立經貿文教後援總會，場面盛大。圖／賴瑞隆競辦提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在鳳山成立經貿文教後援總會，經貿、補教、兒照、幼教、家長團體、美容、工會及社團領袖等不同領域代表到場支持。賴瑞隆表示，未來將推動公共托育、家庭支持、女性就業及產業升級，為下一代打造更好的高雄。

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賴瑞隆競選辦公室指出，「經貿文教後援總會」由高雄市家長教育全促進聯盟理事長劉秀鳳擔任總會長，副總會長李小菁、總幹事項正熙。

針對托育及教育政策，賴瑞隆強調，未來將朝「一國小學區一公托」目標推進，增加公共托育據點，同時改善托育人員待遇及工作環境。另外每名兒童每年60小時延托支持，特殊需求兒童提高至100小時，希望減輕雙薪家庭的照顧壓力，也讓第一線托育及教育從業人員獲得更多支持。

家庭支持方面，賴瑞隆提出生育補助每胎5萬元、提高育兒津貼並成立高雄育兒基金，同時擴大孕前健檢、孕產醫療諮詢及心理支持，以及推動產後到宅照顧。

賴瑞隆提出「女力新未來」政見，推動女性重返職場扶助、友善創業及職業訓練，並強化職業安全與勞動權益保障，希望讓不同階段的女性勞動者與專業工作者，都能有更穩定的職涯發展環境。

產業發展方面，賴瑞隆提出「傳產支撐科技、科技加值傳產」方向，將設立產業媒合平台及高雄產業升級基金，協助不同規模企業導入新技術、媒合資源，讓傳統產業與科技產相互帶動。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在鳳山成立經貿文教後援總會，場面盛大。圖／賴瑞隆競辦提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在鳳山成立經貿文教後援總會，場面盛大。圖／賴瑞隆競辦提供

民進黨市長參選人賴瑞隆授旗給「經貿文教後援總會」總會長劉秀鳳。圖／賴瑞隆競辦提供
民進黨市長參選人賴瑞隆授旗給「經貿文教後援總會」總會長劉秀鳳。圖／賴瑞隆競辦提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 經貿 補教

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