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洋流崛起、北市選情激烈 宋楚瑜：選舉是選祖宗八代的事
親民黨主席宋楚瑜今天下午到豐原，為黨徵召台中市議員參選人黃朝淵站台助選，並到豐原慈濟宮參拜，被問到對台北市長選情看法，宋楚瑜說，現任台北市長和很多地方選舉都有個問題，要有政績，台北市遇到一些問題，該做的沒有讓大家很滿意，小孩的事挨了罵，「選舉是在選祖宗八代的事，這是選舉常態」。
宋楚瑜下午先到黃朝淵競選總部助選，支持者到場，宋楚瑜等人再到慈濟宮參拜，他說黃朝淵這些年來為地方做很多公德和服務，他當省長時到豐原32次，不是遊山玩水，而是解決豐原很多問題，黃朝淵願意為大家盡心盡力服務，他全省唯一站台就是黃朝淵，黃朝淵值得大家支持，人民的小事，我們的大事，天大地大，人民最大。
被問到台北市選戰很熱，最近有「洋流」，宋楚瑜表示，選情變化很多，選舉時要正面說願景，讓大家能接受和認同，說到做到，現任台北市長和很多地方選舉要有政績，台北市遇到一些問題，該做的沒有讓大家很滿意，小孩的事挨了罵，選舉是在選祖宗八代的事，他說這是選舉常態。
宋楚瑜表示，政見發表要可行，他打賭，台北市要變成無菸城市做不到，老百姓的眼睛在看，耳朵在聽參選人這些政見，他強調選舉是選可行的政策，當選後要有能力和魄力執行的人。
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