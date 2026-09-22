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民進黨：張善政市政無能又逃避 不敢辯論只當讀稿機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，桃園市長張善政市政無能又逃避，不敢辯論只當讀稿機。聯合報系資料照
民進黨表示，桃園市長張善政市政無能又逃避，不敢辯論只當讀稿機。聯合報系資料照

民進黨發言人林楚茵今天表示，桃園市長張善政日前「直接拒絕」市政辯論邀請，選擇逃避辯論，正暴露了其面對市政質疑的虛怯，上周「天下雜誌」公布縣市長施政滿意度，桃園市府高居倒數第二，顯示市府早已出現結構性問題，張善政卻不敢與對手辯論捍衛施政，顯露出無視民意訴求的傲慢態度。

2026九合一選舉

林楚茵列舉，當前桃園面臨公車頻繁脫班困擾通勤族、市府消極對待台積電致使錯失重大發展機會，前陣子中壢更破獲人口販運與活摘器官集團，讓桃園人對治安極度不安：對於這些攸關市民福祉的重大課題，張善政執政四年卻完全不覺得需要花時間講清楚，反而選擇當個無情讀稿機，拒絕直球回應民意。

林楚茵指出，面對各界質疑，張善政竟以選委會登記時勾選「政見發表會」而非「辯論會」為由避重就輕，甚至稱「不需要花那個時間」逃避市民監督。她對比強調，同為直轄市長參選人的李四川對辯論表達期待，連民調倒數的蔣萬安也願意「有條件辯論」，民調六都倒數第二的張善政，究竟有什麼資格拒絕市政辯論？

林楚茵質疑，張善政過去擔任行政院長時，在國會面對質詢都能有條不紊地答詢，怎麼擔任市長近四年，管理的局處與業務更少，竟不敢接受辯論邀請？難道真如網友所指，張善政是心不在桃園的「新店市長」，對桃園市政根本不熟悉？市民需要的是一個找得到人、有回應、有溫度且能帶領桃園進步的市長，而非照稿讀政策、唸完就消失的讀稿機，請張善政誠心出來面對問題，正視市民的檢驗與聲音。

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 辯論 民進黨

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