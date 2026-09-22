遭黃國昌評論「已經Game Over」 徐欣瑩喊：一切都過去了

地方選舉進入倒數，藍白共推竹北市長破局。民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，黃在廣告時段私下閒聊時說，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「已經Game Over」。徐欣瑩回應，「所有一切都過去了，現在的選舉情況是越來越好」。

對於黃國昌對竹縣選情的評論，徐欣瑩表示，一路以來情況都有掌握，所有一切都過去了，並強調現在的選舉情況是越來越好，且藍綠對決的態勢已經形成了，這場選戰就是廉能政治對上金權政治的選擇。

徐欣瑩今天上午出席新竹縣政府敬老卡愛心卡政策記者會，提到加碼長者照顧福利政策，包含推動65歲以上免繳健保費，替長者省下每月826元、一年約省下一萬元。另外若當選將提供65歲以上長者AI智慧健康手環，並提供更多關懷據點讓老人家有更完善、優質的課程與活動。

媒體聯訪關於支持者志工「按鈴拜票」，徐欣瑩說對支持者的熱心當然很感謝，但也會提醒支持者在主動幫忙時也要注意，不要讓人家感受到不佳。徐也表示，最近接到民眾反映，最近竹北市辦一天演唱會活動竟要封9天的路，其實民眾也感覺很受打擾，希望各陣營都能相互留意。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮呼籲，相關信徒、支持者及工作人員若有按門鈴打擾住戶、隨機攔阻民眾，以及散布未經查證言論、抹黑對手等行為，應立即停止。政治人物面對具體質疑，就應以事實親自回答，而不是迴避問題、轉移焦點，甚至將客家重要信仰「義民爺爺」捲入選舉口水，不僅無助釐清疑問，更是對客家信仰的極度不尊重。

羅子淮也表示，宗教信仰是個人自由，但宗教是否介入政治、影響公共治理，則是全民關注的議題。徐欣瑩應正面回應外界對政教界線、宗教介選，以及其在相關基金會所扮演的角色與資金往來等疑問，並清楚說明擔任政治工作者是否可能受到宗教因素影響。