彰化藍綠縣長參選人穿情侶裝？魏平政、陳素月急否認

彰化縣長候選人魏平政、陳素月的選舉看板並排，被眼尖民眾發現穿著雷同，風格相近，戲稱兩人穿情侶裝。陳素月競選總部回答，這是日常服裝搭配，不用過度解讀。魏平政說，這是拍選舉定裝照時攝影師建議的服裝，不必過度聯想。

彰化縣四名縣長候選人，除了無黨籍陳重嘉沒到處懸掛看板，無黨籍邱建富有不少看板，服裝是白襯衫；陳素月是現任立法委員，選舉看板上的服裝大多是白T搭黑外套。魏平政首次參選，選舉看板的服裝有兩套，一是西裝，表現律師專業形象，另一套和陳素月相似也是白T搭黑外套。

魏平政和陳素月的選舉看板通常有距離，唯有這兩面剛好比鄰懸掛，民眾發現服裝幾乎一模一樣，因魏平政代表國民黨，陳素月是民進黨，民眾拍照在臉書PO文戲稱「他們是穿情侶裝嗎？」

「巧合吧！」陳素月競總今回答，其實這就是陳素月基本的日常服裝搭配，相信很多人平時也都會這樣穿，大家不用過度解讀。

魏平政說，很少穿這款衣裝，拍選舉定裝照時造型師叫他買，只有拍照時候穿，他只能說全台灣造型師的想法跟造型大概差不多，才會產生這樣的巧合，對於網友說情侶裝，他沒這種「感覺」。