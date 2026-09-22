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蔡英文訪大溪百年老茶廠…黃世杰導覽、製茶 開箱競選小物為選情加溫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蔡英文特地藉參觀大溪老茶廠，為黃世杰選情加油打氣。圖／黃世杰競選總部提供
蔡英文特地藉參觀大溪老茶廠，為黃世杰選情加油打氣。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日化身在地嚮導，為前總統蔡英文導覽、走訪大溪老茶廠並一起體驗製茶、拓印、拍照，還重回蔡英文2019年在現場的經典窗景照片。蔡英文為黃世杰打氣「我都選上總統，市長你也要選上」，期盼黃世杰繼續衝刺、翻轉桃園。

2026九合一選舉

蔡英文2019年7月曾與外賓到大溪老茶廠，並在藍色窗景前拍照，掀起「小英旋風」；時隔7年再訪，黃世杰特別陪蔡英文回到當年的拍照位置，重現昔日經典畫面。兩人一邊回憶當年情景、一邊留下新的合照，也讓這趟茶廠行程多了幾分懷舊趣味。

隨後，黃世杰也引導蔡英文化身「一日製茶師」，聞茶青、看揉茶機，並親手拓印茶袋、包裝茶葉，兩人邊做邊聊，也成為黃世杰近期密集選舉行程中難得的輕鬆時刻。

黃世杰從一杯茶談到桃園觀光，他表示，大溪擁有北橫、石門水庫、大溪老街、木藝生態博物館、老茶廠等豐富觀光資源，還有豆干、木藝等地方特色。未來要把既有景點、產業與地方文化串聯起來，以「心桃園品牌力」整合13區觀光資源，結合多元文化與地方創生，「不要活動辦完、人潮就散了，要讓品牌留下來，也讓觀光真正留在地方」。

行程最後，黃世杰也向蔡英文「開箱」競選募款小物，包括企鵝徽章、刺繡襪等，蔡英文一一拿起端詳，聽黃世杰介紹其中的設計巧思。

黃世杰感謝蔡英文特別到桃園為他加油，並表示，選戰進入最後衝刺階段，他會繼續靠專業的政策論述，以及滿滿熱情與行動力，一步一步爭取桃園市民認同，讓心桃園，重新動起來。

前總統蔡英文參觀大溪老茶及體驗製茶，黃世杰導覽。圖／黃世杰競選總部提供
前總統蔡英文參觀大溪老茶及體驗製茶，黃世杰導覽。圖／黃世杰競選總部提供

蔡英文參觀大溪老茶廠，還體驗拓印等手工。圖／黃世杰競選總部提供
蔡英文參觀大溪老茶廠，還體驗拓印等手工。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰為蔡英文開箱自己的競選小物。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰為蔡英文開箱自己的競選小物。圖／黃世杰競選總部提供

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 蔡英文 大溪老茶廠 大溪老街

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