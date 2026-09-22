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苗栗縣長參選人陳品安響應特公盟倡議 今簽署「遊戲宜居城市」承諾書

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，簽署「遊戲宜居城市」承諾書，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。圖／陳品安競選團隊提供
苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，簽署「遊戲宜居城市」承諾書，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，親自簽署「遊戲宜居城市」承諾書，將相關訴求納入政見，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。

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陳品安指出，近年苗栗雖有推動特色公園，但面對氣候變遷與多元需求，仍有許多問題需要解決並提升。她響應民間組織特公盟的訴求，提出「遊戲宜居苗栗」三項改革；首先要推動「十分鐘遊戲圈」，全面盤點18鄉鎮市公園與綠地，調整城市及村里空間配置，讓孩子步行十分鐘內就能找到安全、有趣且具挑戰性的遊戲空間。

其次為啟動公園降溫計畫，增加植栽遮蔭、隔熱材質及親水設施，改善夏季太熱、太曬的問題；同時重視青少年需求，規畫滑板、極限運動及戶外交流等多元遊憩空間。

陳品安強調，遊戲是孩子成長的重要養分，提供安全、友善的遊戲環境則是地方政府的責任。未來將邀兒童、青少年與家長參與規畫，讓公園設施都能符合使用者需求，成為孩子願意走出家門、自在玩耍的空間。

陳品安表示，從提出育兒津貼、一鄉鎮一公托到十分鐘遊戲圈的政見，她要從孩子出生一路照顧到成長，讓苗栗成為孩子快樂成長、家庭安心生活的宜居城市。

苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，簽署「遊戲宜居城市」承諾書，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。圖／陳品安競選團隊提供
苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，簽署「遊戲宜居城市」承諾書，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。圖／陳品安競選團隊提供

苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，簽署「遊戲宜居城市」承諾書，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。圖／陳品安競選團隊提供
苗栗縣長參選人陳品安今天響應還我特色公園行動聯盟倡議，簽署「遊戲宜居城市」承諾書，誓言當選後改造苗栗公共空間，打造符合不同年齡需求、好玩、舒適又安全的遊戲生活圈。圖／陳品安競選團隊提供

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