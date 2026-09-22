響應世界無車日 柯志恩提五大友善交通政見

今天是世界無車日，國民黨高雄市長參選人柯志恩針對人本交通、安心通學、友善步行、大眾運輸及自行車等五大面向提出友善交通政策，希望讓人行道覆蓋率提升至65％、種植百萬棵樹、開放敬老卡使用YouBike及電輔車、基地通風率納入都市更新獎勵，以及試辦自行車上輕軌，打造更宜居的生活環境。

柯志恩重申，希望2030年將都市計畫區內12米道路的人行道覆蓋率提升至65%，並以校園周邊為核心改善學童通學路線，並逐步延伸至社區，打造15分鐘步行生活圈，讓孩子安全上學。

為了友善步行環境，柯志恩主張推動「八年百萬植樹計畫」，全面檢視全市樹種，以原生樹種為核心、增加具韌性的行道樹；同時打造「城市風廊」，將基地通風率納入都市更新獎勵，串聯都市水系與綠蔭，降低熱島效應。

步道方面則規畫「連續型遮蔭步道」，善用騎樓、建築物內縮、穿堂及連續遮廊等方式增加行人遮蔭，搭配透水鋪面及路樹養護，改善積水與交通噪音問題。

在大眾運輸方面，柯志恩認為，應提升候車與轉乘品質，未來將改善公車候車區及照明系統，逐步建置公車等候區緊急服務鈴，並與轄區派出所連線，提升候車環境安全，讓市民搭乘大眾運輸更加安心。

柯志恩提出「雄好騎」政見，推動YouBike前30分鐘免費，「銀髮樂騎計畫」則事開放敬老卡扣點使用YouBike及電輔車，並建立「敬老卡加傷害險」一站式開通機制；2030年前將YouBike站點擴增至1800站，並導入AI及大數據優化車輛調度與站點配置。

另外，許多市民反應的自行車上輕軌政策，也將先從離峰時段試辦，長期目標朝全時段開放，強化自行車與大眾運輸的轉乘便利性。

柯志恩強調，「下了車，大家都是行人」，一座好的城市，交通不只是通行，更與每一個人的日常生活息息相關，從步行、騎車到搭乘大眾運輸，都應該更加安全、便利、舒適。