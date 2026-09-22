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基隆400童樂會即將登場！15公尺高「黃阿瑪」今進港測試 吸引民眾圍觀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋籌辦「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」，24日將在基隆港內港展出15公尺高的「黃阿瑪」，並在今天進港測試。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋籌辦「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」，24日將在基隆港內港展出15公尺高的「黃阿瑪」，並在今天進港測試。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋籌辦「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」，24日將在基隆港內港展出15公尺高的「黃阿瑪」，並在今天進港測試。童子瑋說，「童樂會」期間，希望大家來看黃阿瑪，一起留下屬於基隆400年的快樂記憶。

2026九合一選舉

童子瑋今天搭著前導船，陪15公尺高的黃阿瑪從和平島台船基隆廠，緩緩進入基隆港內港。童說，他看到岸邊已有不少民眾拿起手機拍照，因為這段時間大家一路從AI模擬圖、縮時影片，看到準備過程，今天終於真的在港口看到黃阿瑪，心情格外開心。

童子瑋指出，今年是基隆400年，紀念一座城市走過400年，當然要回顧過去的歷史，也要思考未來。同樣重要的是，也要替現在生活在這座城市的人，留下值得記住的快樂。因此這次特別從孩子與家庭的角度出發，希望讓整座城市多一點歡慶氣氛，也讓親子家庭可以一起走到港邊，共同參與基隆400。

童子瑋表示，大家常說生活需要一點「儀式感」，能把平常對這座城市的感謝與感情，在重要的日子裡，用一個所有市民都能參與的方式表現出來。孩子未來長大後，還記得基隆400年時，港口裡曾經出現超大的黃阿瑪，也記得曾和家人一起到港邊散步、拍照、開心地留下回憶，就是這場童樂會最有價值的地方。

童子瑋笑著說，今天搭船陪黃阿瑪進港，也親自感受到「洋流」的威力。基隆本來就是一座因海而生、與港共存的城市，這次讓黃阿瑪從海上進入基隆港，也正好用最直接的方式，讓港口成為基隆400的城市舞台。

童子瑋說，黃阿瑪24日正式與大家見面，展期兩個月，歡迎市民與外地朋友有空都來基隆港走走，一起迎接黃阿瑪正式登場。他希望大家不只是來拍一張照片，也能多走進基隆一點、多認識這座城市一點，一起留下屬於2026基隆400年的快樂記憶。

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 黃阿瑪的後宮 基隆港 和平島

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