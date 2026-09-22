沈伯洋籲補上兒少保護漏洞 北市府：與孩子站在同一陣線

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天出席幼兒園不當對待案件記者會時，呼籲北市府建立完整支持機制，補上兒少保護制度漏洞。北市教育局長湯志民說：「市府絕對與孩子站在同一陣線。」

民進黨立委林月琴今天與沈伯洋、台北市議員簡舒培在立法院舉行「幼兒園不當對待案件受害家長控訴北市府制度漏洞」記者會。

沈伯洋說，目前甚至還有受害孩童無法獲得心理諮商等必要協助，同樣身處台北，受害家庭得到的支持卻可能截然不同，形成「一個台北、兩個世界」。若個案一再發生，制度漏洞卻沒有補上，就可能演變成系統性風險。

對此，台北市教育局長湯志民說，「市府絕對與孩子站在同一陣線」。他舉例，教育局對培諾米達、幼佳及夏莉絲等兒少保護案件，都從嚴從重從速辦理，依法完成調查，並對情節重大者處以終身不得擔任教保服務人員、廢止園所設立許可。

他也說，相關案件裁罰金額分別達新台幣2352萬元以上、97萬3500元及280萬2000元；教育局也持續提供受影響幼兒及家庭專業輔導、心理支持、安置轉園及相關資源與服務。