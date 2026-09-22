多次力挺助攻 蕭美琴今曝對蘇巧慧「情有獨鍾」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧選情看漲，府院黨全力拉抬，副總統蕭美琴不僅親自為蘇的自傳影片獻聲，也多次到新北與她合體，蕭結束訪歐行程，回台首個助選活動，今天再到板橋後埔福德宮與蘇巧慧合體。蕭美琴致詞時透露自己「對蘇巧慧情有獨鍾」，原因是自己也是新北市人，希望年底能和新北市民一起驕傲地說「我的市長是蘇巧慧」，她更點出蘇巧慧具備鋼鐵般的意志、溫暖柔軟的同理心、傾聽能力及專業執行力，是她認為未來新北市長應具備的特質。

蕭美琴表示，後埔福德宮在板橋已有164年歷史，見證板橋從農業時代一路發展至今天，也長期傾聽地方居民的祈求與願望，這些願望不只是要看天，也要依靠每一位鄉親以及地方首長的努力與認真，蘇巧慧決心承擔新北市長選戰後，一步一腳印走入地方，彎下腰、蹲下來，貼近地方、傾聽土地與鄉親對未來新北的期待。

蕭美琴說，蘇巧慧從很多人沒有看好，到現在已經成為最有實力也最有機會承擔新北市長的候選人；她認為蘇巧慧不只有鋼鐵般的意志，也有柔軟、溫暖的同理心及傾聽大家心聲的能力。

蕭美琴也分享，日前她與蘇巧慧到金山，看到許多返鄉年輕人希望在當地重建夢想，也有人從台灣各地移居金山尋找人生方向。她觀察，蘇對新北不同地區的需求面面俱到、如數家珍，從農村、漁港，到科技、產業發展及交通需求，都有深入了解。

她表示，這種溫暖的同理心，加上具體政策、專業執行力，以及面對困難不退縮的意志力，是她認為未來新北市長需要具備的特質，自己今天早上才在高雄參加世界台商會年會，向全球台商分享希望讓台灣人更有自信、更有尊嚴面對世界，而這個願望的基礎就是百姓要能夠安居樂業，也是未來新北市長要做的事情。

蘇巧慧致詞時則表示，距離選舉只剩60多天，這段時間她與新北隊持續走遍各地，提出各區不同政見與城市願景，板橋希望泰板輕軌、板橋醫療園區等基礎建設能如期如質完工，也希望板橋都更加速。

蘇巧慧強調，板橋不只要有基礎建設，也匯聚不同世代、不同地區來的人，因此長輩需要更多福利照顧，像後埔福德宮就是很好的長照據點，提供長輩共餐、交流的空間，板橋也有餐廳、表演空間、文創基地等多元場域，應讓更多年輕人及不同專業被看見、彼此交流，創造更多可能。

蘇巧慧表示，未來城市首長除了執行力，也需要統合、協調能力，讓不同專業、專家發揮所長，同時也要把城市故事說好、讓更多人認識自己的城市，自己很榮幸成為新北隊隊長，將與36名新北隊議員一起努力，希望每位議員都能獲得選民認同、順利進入議會，為新北繼續服務。

蘇巧慧最後也喊話，希望大家除了支持市長，也能支持議員及里長，真的走到投票所投下那一票，一起為新北加油、為台灣加油。今天出席還有民進黨祕書長徐國勇、副祕書長何博文。