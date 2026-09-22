快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

多次力挺助攻 蕭美琴今曝對蘇巧慧「情有獨鍾」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
副總統蕭美琴結束訪歐行程，回台首個助選活動，再到板橋後埔福德宮與民進黨新北市長參選人蘇巧慧合體。記者葉德正／攝影
副總統蕭美琴結束訪歐行程，回台首個助選活動，再到板橋後埔福德宮與民進黨新北市長參選人蘇巧慧合體。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧選情看漲，府院黨全力拉抬，副總統蕭美琴不僅親自為蘇的自傳影片獻聲，也多次到新北與她合體，蕭結束訪歐行程，回台首個助選活動，今天再到板橋後埔福德宮與蘇巧慧合體。蕭美琴致詞時透露自己「對蘇巧慧情有獨鍾」，原因是自己也是新北市人，希望年底能和新北市民一起驕傲地說「我的市長是蘇巧慧」，她更點出蘇巧慧具備鋼鐵般的意志、溫暖柔軟的同理心、傾聽能力及專業執行力，是她認為未來新北市長應具備的特質。

2026九合一選舉

蕭美琴表示，後埔福德宮在板橋已有164年歷史，見證板橋從農業時代一路發展至今天，也長期傾聽地方居民的祈求與願望，這些願望不只是要看天，也要依靠每一位鄉親以及地方首長的努力與認真，蘇巧慧決心承擔新北市長選戰後，一步一腳印走入地方，彎下腰、蹲下來，貼近地方、傾聽土地與鄉親對未來新北的期待。

蕭美琴說，蘇巧慧從很多人沒有看好，到現在已經成為最有實力也最有機會承擔新北市長的候選人；她認為蘇巧慧不只有鋼鐵般的意志，也有柔軟、溫暖的同理心及傾聽大家心聲的能力。

蕭美琴也分享，日前她與蘇巧慧到金山，看到許多返鄉年輕人希望在當地重建夢想，也有人從台灣各地移居金山尋找人生方向。她觀察，蘇對新北不同地區的需求面面俱到、如數家珍，從農村、漁港，到科技、產業發展及交通需求，都有深入了解。

她表示，這種溫暖的同理心，加上具體政策、專業執行力，以及面對困難不退縮的意志力，是她認為未來新北市長需要具備的特質，自己今天早上才在高雄參加世界台商會年會，向全球台商分享希望讓台灣人更有自信、更有尊嚴面對世界，而這個願望的基礎就是百姓要能夠安居樂業，也是未來新北市長要做的事情。

蘇巧慧致詞時則表示，距離選舉只剩60多天，這段時間她與新北隊持續走遍各地，提出各區不同政見與城市願景，板橋希望泰板輕軌、板橋醫療園區等基礎建設能如期如質完工，也希望板橋都更加速。

蘇巧慧強調，板橋不只要有基礎建設，也匯聚不同世代、不同地區來的人，因此長輩需要更多福利照顧，像後埔福德宮就是很好的長照據點，提供長輩共餐、交流的空間，板橋也有餐廳、表演空間、文創基地等多元場域，應讓更多年輕人及不同專業被看見、彼此交流，創造更多可能。

蘇巧慧表示，未來城市首長除了執行力，也需要統合、協調能力，讓不同專業、專家發揮所長，同時也要把城市故事說好、讓更多人認識自己的城市，自己很榮幸成為新北隊隊長，將與36名新北隊議員一起努力，希望每位議員都能獲得選民認同、順利進入議會，為新北繼續服務。

蘇巧慧最後也喊話，希望大家除了支持市長，也能支持議員及里長，真的走到投票所投下那一票，一起為新北加油、為台灣加油。今天出席還有民進黨祕書長徐國勇、副祕書長何博文。

副總統蕭美琴結束訪歐行程，回台首個助選活動，再到板橋後埔福德宮與民進黨新北市長參選人蘇巧慧合體。記者葉德正／攝影
副總統蕭美琴結束訪歐行程，回台首個助選活動，再到板橋後埔福德宮與民進黨新北市長參選人蘇巧慧合體。記者葉德正／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 蕭美琴 板橋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半導體業積極布局全球 蕭美琴：政府續支持企業以台灣為根

韋淳祐推「慧拗媽媽新北鬼故事」續集 酸蘇貞昌、蘇巧慧巨嬰病30年

87年川端橋重獲新生 侯蔣同台玩「川伯」哏、民眾搶拍三人同框

同框拜票⋯張麗善力挺柯志恩 反擊賴總統

相關新聞

遭黃國昌評論「已經Game Over」 徐欣瑩喊：一切都過去了

地方選舉進入倒數，藍白共推竹北市長破局。民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，黃在廣告時段私下閒聊時說，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「已經Game Over」。徐欣瑩回應，「所有一切都過去了，現在的選舉情況是越來越好」。

搶攻綠營本命區！大同區輸蔣萬安逾15個百分點 沈伯洋今晚急排夜市掃街

年底選戰倒數67天，民調專家戴立安、信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋僅落後現任市長蔣萬安1.2%，不過被視為綠營鐵票倉大同區卻輸給蔣逾15個百分點，沈表示自己會繼續努力，也會安排大同區行程讓民眾更認識他，而競辦也隨即安排到今晚到延三夜市掃街。

李四川聲量增4萬負評也飆 蘇巧慧：我與沈伯洋持續陽光正面談願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與副總統蕭美琴一起到板橋後埔福德宮參拜，被問到國民黨新北市長參選人李四川近一周聲量逆勢增加4萬多筆，但負評也同步攀升。蘇巧慧表示，她與台北市長參選人沈伯洋在選戰過程中，都持續以正面、陽光的方式談城市政見與願景，希望城市能持續進步、升級，也希望繼續保持這樣的方向。

影／鬍鬚張遭網友出征抵制 蘇巧慧：鬍鬚張的會議便當真的很好吃

鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭網友出征並揚言抵制。民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午前往後埔福德宮參拜時表示，只要是合法經營、符合衛生標準的餐廳都會支持，她的辦公室也都會訂鬍鬚張的便當，並強調鬍鬚張的會議便當真的很好吃。

民調掀熱議 蔣萬安：不因一次民調數據就定義哪區贏、哪區輸

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。對於這分民調蔣在過去藍營優勢區，如港湖都落後沈，本命區中山區也落後？蔣下午說，不會因為一次民調數據，就來定義哪一區贏、哪一區輸。

洋流崛起、北市選情激烈 宋楚瑜：選舉是選祖宗八代的事

親民黨主席宋楚瑜今天下午到豐原，為黨徵召台中市議員參選人黃朝淵站台助選，並到豐原慈濟宮參拜，被問到對台北市長選情看法，宋楚瑜說，現任台北市長和很多地方選舉都有個問題，要有政績，台北市遇到一些問題，該做的沒有讓大家很滿意，小孩的事挨了罵，「選舉是在選祖宗八代的事，這是選舉常態」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。