影／宋楚瑜：我們不要流血戰爭、要和平 期盼政府講話要慎重

親民黨主席宋楚瑜今天下午到豐原，為黨徵召台中市議員豐后區參選人黃朝淵站台助選，他說年底選舉，現在很多地方選情都五五波，他每天接到很多電話希望他站在對方旁邊，因為他至少有5到10%支持度；宋楚瑜也向支持者喊，我們不要流血和戰爭，要和平，但是我們不要受到屈辱的和平，要把台灣在這幾十年所創出來的價值發揚，讓對岸也曉得台灣很多做法值得他們學習。

宋楚瑜今天下午到豐原區黃朝淵競選總部站台，為黃朝淵加油，支持者大喊黃朝淵當選；宋楚瑜當面向黃朝淵叮嚀，人民最大，要以民為念。

美國總統川普與中國國家主席習近平將會面，宋楚瑜表示，全世界二大強國元首將會談，他期盼政府，講話要慎重，堅持的是台灣的自由民主人權，絕不放棄，不要站邊。

他提到年底選舉說，現在太多地方都是五五波，現在他暫時不去幫忙拉票，他評估很多地方都是五五波，他每天都接到很多電話希望他站在對方旁邊，因為他至少有5到10%，他站在對方旁邊對方就當選了。

宋楚瑜表示，親民黨這次選舉全省沒有提名很多，最重要不是爭取席次，是希望火苗能讓大家知道，政治不是只是求勝，而是當選後有無把人民的事當一回事，幫大家解決，他說台中選情競爭很激烈，黃朝淵願意擔起此重大任務，讓這個火苗讓大家看到，為大家解決民生問題，他強調勝任比勝選重要，他做完省長還到台中豐原鄉親報告，他省長任內為地方做了什麼，端出成績單，政治不是選一位管大家的人，是要讓人民當家做主的人。

宋楚瑜說，現在不要提他會支持誰，希望他們好好珍惜，當他去給對方加持時，就是對方能不能擔起大任的關鍵；他勸告現在的執政當局，重視民生問題，基礎建設還有待加強，有些地方還是在淹水，過去做好後維護做得不夠，還要繼續加強。

宋楚瑜也喊話說，我們不要流血戰爭，要和平，但是我們不要受到屈辱的和平，不需要去叩頭，要把台灣在這幾十年所創出來的價值發揚，讓對岸也曉得台灣很多做法值得他們學習。宋楚瑜也呼籲，我們的國家領導人要有高度，要看得遠，做事情抓得準，才能讓台灣持續走下去。

親民黨主席宋楚瑜今天下午到豐原，為黨徵召台中市議員參選人黃朝淵站台助選。記者游振昇／攝影

親民黨主席宋楚瑜今天下午到豐原，為黨徵召台中市議員參選人黃朝淵站台助選。記者游振昇／攝影